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SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Boris Johnson tatilini yarıda kesti, apar topar uçağa bindi

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İngiltere tarihinin en kısa başbakanlık serüvenini yaşayan Liz Truss'ın istifa etmesinden sonra önceki başbakan Boris Johnson'ın adı kulislerde konuşulmaya devam ediyor.
Boris Johnson tatilini yarıda kesti, apar topar uçağa bindi

İngiltere’de siyasi çalkantı bitmek bilmiyor… Liz Truss’ın baskılar sonucunda istifa karar almasından sonra gözler eski başbakan Boris Johnson’a çevrildi. Yeniden koltuğa oturmak için görüşmeler yaptığı ortaya çıkan Johnson’ın Karayipler’de yaptığı tatili de kısa kestiği öğrenildi.

İngiliz medya kuruluşu Sky News, Boris Johnson’ın İngiliz hava yolu şirketi British Airways’in uçağında görüntülendiği fotoğrafı paylaştı. Başbakanlık için Johnson’ın kendi seçtiği ekonomi bakanı Rishi Sunak ile kozlarını paylaşması bekleniyor.

İngiliz medyasına konuşan kaynaklar, Truss’ın Johnson’ı destekleyeceğini söylerken eski içişleri bakanı Suella Braverman’ın da Johnson’ın arkasında olacağını dile getirdi. Öte yandan parti içinde Johnson ile Sunak’ın barışması için de lobi yapıldığı öğrenildi.

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