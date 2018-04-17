Borsada ve dolarda erken seçim şoku! Bir anda...

DEVLET Bahçeli'nin erken seçim açıklaması piyasalarda deprem etkisi yarattı. Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 111.451,85 puandan başlamıştı. Doların düşüşe geçmesiyle birlikte borsada iki gündür artış vardı. Ancak Bahçeli'nin grup konuşmasında Türkiyenin erken seçime gitmesi gerektiğini açıklaması ve tarih olarak da 26 Ağustos 2018'i işaret etmesi birlikte şok etkisi yaptı. Borsa bir anda 109 bin seviyesine geriledi. 4,06 seviyesine kadar gerilemeye başlayan dolar kuru 4,11'i geçti. Euro 5,06 seviyesindeydi. Bahçeli'nin açıklamasıyla euro da 5,10 seviyesine yükseldi. Altın fiyatları da tırmanışa geçti. Gram altın 176 seviyesinden 178 TL'nin üstüne çıktı. Çeyrek altın fırladı. İşte piyasalarda yaşanan son dakika gelişmesi...

BORSADA DEPREM ETKİSİ: Açılışta BIST 100 endeksi, 764,11 puan ve yüzde 0,69 artışla 111.451,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile inşaat oldu. Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte borsa 109 bin seviyesine düştü. Kayıp yüzde 2'yi geçti.

DOLAR BİR ANDA FIRLADI: Dolar kuru geçen haftalarda rekoru görmesinin ardından savaş söylemlerinin yumuşaması ve Merkez Bankasının açıklamasıyla düşüşe geçmişti. Dün 4,10 seviyesinde olan dolar bugün 4,06-07 seviyesine gerilemişti. Bahçeli'nin erken seçim istemesinin ardından dolar bir anda fırladı. 4,11 seviyesine çıktı.