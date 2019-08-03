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Boyası silinen yaya geçidinde kaza geçiren genç ve arkadaşı, silinmeyen şerit boyası üretti

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Karşıdan karşıya geçerken yaya geçidindeki boyanın silinmiş olması nedeniyle trafik kazası geçiren üniversiteli Cavit Bayramlı (18), ‘silinmeyen yol şerit boyası’ ürettti.
Boyası silinen yaya geçidinde kaza geçiren genç ve arkadaşı, silinmeyen şerit boyası üretti

Üç yıl önce lise bir öğrencisiyken geçirdiği kazada sonucunda beyin kanaması geçiren Bayramlı’nın arkadaşı Kerem Acar ile birlikte ürettiği boya İstanbul’un üç ilçesinde denendi. Üretim sürecinde, Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği’ni kazanan Bayramlı ve Acar bir yıllık Ar-Ge çalışması sonrasında boyayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teste gönderdi. Belediyeden olumlu dönüş alan ikilinin yol şerit boyaları İstanbul’un üç ilçesinde kullanılıyor. Hedefleri ise önce Hollanda olmak üzere yurtdışına açılmak.

Bayramlı, “Trafik kazasının nedeni olarak silinen yol şerit boyası gösterildi. Kaza geçirdiğim alan boyası silinen bir yaya geçidiymiş. Bunu öğrenince aklımda boyaların kalıcı olması yönünden bir fikir oluştu” dedi.

Normalde, yol şeritlerinde sentetik boyalar kullanıldığını, bunun çevreye ve solunum yollarına çok zararlı olduğunu anlatan Bayramlı, bu nedenle doğal ama daha dayanaklı bir boya üretmek istediklerini ve başardıklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Dünyanın küresel hedefleri arasında sürdürülebilir, akıllı şehirler var. Sadece Türkiye’yi değil, dünyada otonom, yol ve şerit takip cihazı bulunduran araçlar kullanılmak isteniyor. Bu araçlar yol ve şeritler düzgün olmadığı sürece kullanılamıyor. Aynı zamanda yol ve şeritlerden kaynaklı trafik kazaları gerçekleşiyor. Şu anki hedefimiz Türkiye ve dünyadaki tüm yol ve şeritlerden gerçekleşen trafik kazalarını en aza indirmek.”

Araştırmaları sonrası su bazlı yol ve şerit boyalarının üç ila altı ay arasında silindiğini belirlediklerini ifade eden Kerem Acar ise“Bunu iki ila dört yıl üzerine kadar çıkaracak bir boya geliştirdik. Piyasadaki boyaların kuruma süresi 40 dakika, geliştirdiğimiz boyanın süresi ise 13 dakika” dedi.

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