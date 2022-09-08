  • BIST 3.437,41
  • Altın 1001.293
  • Dolar 18.2353
  • Euro 18.17
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Brent petrol fiyatı düşüyor

» »
Brent petrol 90 doların altına geriledi. 87 doları gören brent petrol, son 9 ayın en düşük seviyesine indi.
Brent petrol fiyatı düşüyor

Brent petrol 87 dolara düşerek 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece petrol 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

AB ve ABD’de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Avrupa’da enerji krizi nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek. Ayrıca AB ülkeleri ülkedeki enerji faturalarına tavan fiyat uygulaması getirmeyi planlıyor.

Doğalgaz arzındaki kesintiler, Ukrayna savaşı ve yükselen resesyon beklentisiyle birlikte Avrupa'da kış aylarında doğalgaz kıtlığı ve büyük çaplı enerji krizi yaşanması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kripto para yatırımında 10 kural…31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:19
  • Kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalandı30 Ağustos 2022 Salı 15:35
  • 230 kişiye soruşturma: Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığı belirlendi30 Ağustos 2022 Salı 09:14
  • Küresel piyasalarda Powell depremi: 8 dakikada 78 milyar dolar kaybettiler29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:49
  • Bir Ülkede Daha Kripto Para Yasaklandı!27 Ağustos 2022 Cumartesi 22:00
  • IMF'den Merkez Bankalarına 'enflasyon' uyarısı!27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:35
  • Fed: Enflasyonla mücadele acı verecek27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:45
  • Fed Başkanı Powell’dan faiz ve enflasyon mesajları26 Ağustos 2022 Cuma 17:26
  • Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı26 Ağustos 2022 Cuma 10:38
  • Enflasyon: Artan fiyatlar hangi şirketlerin işine geliyor?25 Ağustos 2022 Perşembe 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti