  • BIST 5.003,95
  • Altın 1155.037
  • Dolar 18.8088
  • Euro 20.3496
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (31 Ocak 2023 petrol fiyatları)

» »
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (31 Ocak 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (31 Ocak 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 84,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı tutumları etkili oldu.


Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişeleri artıyor. Bu durum ise petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor.

Öte yandan, OPEC+ grubu 1 Şubat'ta üretim politikasını gözden geçirmek üzere çevrim içi toplanacak.


OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Avrupa Birliği'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün, G7 ülkelerinin bu ürünlere yönelik tavan fiyat uygulamasının da devreye girmesi bekleniyor.


Brent petrolde teknik olarak 84,20 ile 84,38 dolar aralığının direnç, 84,02 ile 83,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kripto Parada Son Durum Ne30 Ocak 2023 Pazartesi 10:02
  • Haftanın İlk İşlem Gününde Döviz Güne Nasıl Başladı30 Ocak 2023 Pazartesi 09:31
  • Haftanın ilk işlem gününe altın nasıl başladı30 Ocak 2023 Pazartesi 09:20
  • Döviz Haftayı Nasıl Kapattı28 Ocak 2023 Cumartesi 10:07
  • Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu28 Ocak 2023 Cumartesi 09:36
  • Haftanın Son İşlem Gününde Döviz Güne Nasıl Başladı27 Ocak 2023 Cuma 09:49
  • Altın Fiyatlarında Son Durum27 Ocak 2023 Cuma 09:21
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları26 Ocak 2023 Perşembe 18:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (26 Ocak 2023 petrol fiyatları)26 Ocak 2023 Perşembe 10:32
  • Döviz Güne Nasıl Başladı26 Ocak 2023 Perşembe 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti