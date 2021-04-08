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Brezilya’da yeni mutasyon: 18 türün birleşiminden oluşuyor

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Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor. Brezilya’da koronavirüsün daha önce görülmeyen bir mutasyonu tespit edildi.
Brezilya’da yeni mutasyon: 18 türün birleşiminden oluşuyor

Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor. Brezilya’da koronavirüsün daha önce görülmeyen bir mutasyonu tespit edildi. 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan yeni türün önceki mutasyonlara benzer özellikler gösterdiği belirlendi.

18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni mutasyon türü haberi Brezilya basınında O Globo’da yayınlandı.

 

Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, COVID-19’un 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı.

Yeni mutasyon türü tehlikeli

Uzmanlar, söz konusu türün potansiyel olarak tehlikeli olduğunu söyledi.

Bu türdeki daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonun içinde Brezilya’nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro’da ortaya çıkan P2, İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika’da ortaya çıkan B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğu açıklandı.

“Mevcut türlerin gelişmesi gibi”

UFMG’de görevli virolog Renato Santana, tespit edilen türün daha hızlı yayıldığını veya daha etkili olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkati çekerek, “Brezilya’da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi” dedi.

Bu türün görüldüğü kişilerin ülke dışına seyahat etmediğini belirten Santana, türün ne zaman ve nerede ortaya çıktığını belirlemek için araştırmaların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Brezilya’da salgın en üst boyuta ulaştı

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD’nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin COVID-19’un daha bulaşıcı türü P1’in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Salgının en çok Mart 2021’de etkili olduğu ülkede ilk kez 7 Nisan’da bir günde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Brezilya’da bugüne kadar 340 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan COVID-19, ülkede 13,1 milyondan fazla kişide görüldü.

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