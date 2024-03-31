  • BIST 9142.4
  • Altın 2321.249
  • Dolar 32.3855
  • Euro 34.8742
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABinlerce İsrailli Tel Aviv’de haykırdı: Netanyahu istifa

Bu yapay zeka aracı sizin adınıza konuşacak: Voice Engine

»
ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, şimdi de Voice Engine adını verdiği bir ses kopyalama aracını duyurdu.
Bu yapay zeka aracı sizin adınıza konuşacak: Voice Engine

Web Tekno’nun aktardığına göre bu araç, insan sesini gerçekçi bir şekilde kopyalıyor.

Kullanıcı, 15 saniyelik örnek bir ses veriyor. Araç, bu örnekle gerçek bir insanın sesini ayırt edilemeyecek derecede kopyalıyor.

Kullanıcı daha sonra istediği bir metni, yapay zekanın ürettiği bu kopya sese okutabiliyor. Ayrıca klonlanan sesi farklı dillere de çevirme seçeneği de var.

Aracın konuşma bozukluklarına sahip kişilere yardım etme gibi bir hedefi de var.

Voice Engine, henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Şirket, böyle bir klonlama teknolojisinin getireceği risklerden endişeleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zaman değişiyor: Dünyadaki herkes bir saniyesini kaybedecek28 Mart 2024 Perşembe 20:00
  • Çinli akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oluyor28 Mart 2024 Perşembe 19:07
  • Araştırma: İnsan beyni nesilden nesile büyüyor27 Mart 2024 Çarşamba 20:34
  • ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı26 Mart 2024 Salı 22:06
  • ABD'den sosyal medyayı sınırlayıcı yasa: 14 yaş altına yasak26 Mart 2024 Salı 20:09
  • Çinli korsanları siber casuslukla suçlayan ABD ve İngiltere'den yaptırım kararı26 Mart 2024 Salı 11:58
  • Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu25 Mart 2024 Pazartesi 11:36
  • Facebook, eski özelliğini geri getiriyor25 Mart 2024 Pazartesi 09:09
  • Doğal afetlere yapay zeka önlemi: Günler öncesinden uyarıyor22 Mart 2024 Cuma 19:07
  • Yapay zeka insanların gelecekteki sağlık sorunlarını tahmin edebilir21 Mart 2024 Perşembe 23:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti