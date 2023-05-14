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Bugün ‘Anneler Günü’

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Bugün ‘Anneler Günü’
Bugün ‘Anneler Günü’

Dünyanın en önemli varlıkları olan anneler, bugün kutlanacak.. Annelerimiz Anneler Günü’nde bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle hatırlanacak…

KKTC olduğu gibi, mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlandığı ülkelerde milyonlarca insan bu anlamlı günde annelerini mutlu ederek onlara unutulmaz bir gün yaşatmaya çalışacak.

Hayatta olmayan anneler ise mezarları ziyaret edilerek hatırlanacak.

Annelerine hediye almak isteyenlerin gittiği konfeksiyon, ayakkabı, hediyelik eşya ve çiçek satılan yerlerde hareketlilik gözlemleniyor.

Anneler Günü’nün kökeni Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor.

Bugünkü anlamıyla ilk Anneler Günü töreni, 1908 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlendi. Anna Jarvis isimli bir kadın, 1908 yılında, vefat eden annesi onurlandırmak için bir anma töreni düzenledi ve ardından mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü ilan edilmesi için bir kampanya başlattı.

1914 yılında ABD Başkanı Woodraw Wilson’ın yayınladığı kararnameyle mayıs ayının ikinci pazarı ABD’de Anneler Günü ve resmi tatil ilan edildi. Daha sonra dünyadaki birçok ülke bu tarihi Anneler Günü olarak kutlamaya başladı.

Anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü için İngiltere gibi bazı ülkelerde ise belirlenen başka tarihler bulunuyor.

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