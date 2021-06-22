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Bumble'dan Ekibinin Tamamına Bir Haftalık "Tükenmişlik" İzni

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Dijital flört aplikasyonu Bumble, tüm ekibine bir hafta izin verdi.
Bumble'dan Ekibinin Tamamına Bir Haftalık "Tükenmişlik" İzni

Dijital flört aplikasyonu Bumble, tüm ekibine bir hafta izin verdi.

Aplikasyonun dünya genelindeki tüm ofisleri bu hafta kapalı olacak. Yönetim, "Tüm ekibimize yoğun çalışmaları ve dirençleri için teşekkür etmek amacıyla böyle bir yol seçtik" dedi.

21 Temmuz haftası boyunca şirketin 700 çalışanı da maaşlı izin yapacak. 

Bir Bumble çalışanı daha sonra sildiği Twitter paylaşımında iznin CEO Whitney Wolfe Herd ekibin "tükenmişliğini" fark etmesi sonucunda verildiğini ifade etti.

Çalışan, "ABD gibi izin günlerinin kısıtlı olduğu bir ülkede bu kulağa çok önemli bir şeymiş gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Kariyer platformu LinkedIn de nisan ayında neredeyse 16 bin kişiden oluşan ekibinin tamamına "tükenmişlik" nedeniyle bir hafta izin vermişti.

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