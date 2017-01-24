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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

"Bütün ayrımcılıklarla mücadele edilmeli"

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"Bütün ayrımcılıklarla mücadele edilmeli"
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP’li vekil Özdefne, LGBTİ bireylerle ilgili olarak yasalardaki değişikliklere örnekler verdi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise  “Ceza yasasının değişmesi ile LGBTİ’lere yönelik Toplumsal Bakışta ne değişti” konusunda güncel konuşma yaptı.

Özdenefe,  üç yıl önce ceza yasasında cinsel suçlarla ilgili yapılan değişiklikte birçok yeni hususun hayata katıldığını söyledi.

Ceza yasasının pozitif, güne yansıyan olumlu yanları olduğunu ifade ederek, yapılan değişikliklere örnekler verdi.

Yapılan değişikliklerin toplumsal önyargıları kırmaya yeterli olmadığını vurgulayan Özdenefe, LGBTİ’lerin sorunları ele alındığı zaman bir tercih meselesi olmadığını, meselenin cinsel yönelimle ilgili olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

Bir süre önce ülkeye asılan billboardlara değinen Özdenefe, billboardlar nedeniyle çıkan tartışmaların incelenmesi gerektiği  görüşünde olduğunu da kaydetti.

Özdenefe, eşit ve özgür bir toplum için, homofobi dahil, bütün ayrımcılıklarla mücadele edilmesinin önemine değindi.

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