Büyük iddia!

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında pasaportla yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 2 bin 611 kişiye yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Haklarında yakalama kararı bulunan 70 kişi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz’dan aralık ayı başına kadar yeşil (hususi) ve Gri (hizmet) pasaportla yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 2 bin 611 kişi, FETÖ kapsamında yurtdışı çıkış yasağı konularak çıkış yapamadı. Haklarında yakalama kararı bulunan 70 kişi ise

Akşam Gazetesi’nden Süleyman Şen’in haberine göre, Türkiye’de çıkış yasağı bulunan vatandaşların yeşil pasaport engeline takılmadan kaçmanın yollarını aradıkları belirtilirken, bu kapsamda nüfus cüzdanıyla çıkış yapılabilen KKTC ve Gürcistan’ın Batum şehirlerine gitmenin yollarını aradıkları belirtildi.

Hedef ABD

Yurtdışına çıkmaya çalışan vatandaşların hedeflerinin Amerika olduğu belirtilen açıklamada, Gürcistan üzerinden Ermenistan’a, KKTC üzerinden de Güney Kıbrıs’a geçmenin yollarını aradıkları ve bu yolla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İsveç gibi ülkelere gitmeye çalıştıkları kaydedildi.

Polis, 227 pasaporta el koydu

Darbe girişiminin yaşandığı Temmuz ayında Atatürk Havalimanı’ndan yeşil pasaportla yurtdışına çıkmaya hazırlanan 227 kişinin pasaportuna FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu. Bunlardan 8’i, haklarındaki gözaltı kararı nedeniyle savcılığa gönderildi. Ağustos’ta 1007 FETÖ’cü yakalandı, 36’sı mahkemeye sevk edildi.

Eylül’de ise 617 kişinin yeşil pasaportuna el konuldu, 8’i savcılığa çıkarıldı. Ekim’de 391, Kasım’da ise 281 kişi yine polis engeline takıldı, haklarında yurtdışı çıkış yasağı konularak pasaportlarına el konuldu.