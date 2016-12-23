 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALibya'da kaçırılan uçak Malta'ya indi!

Büyük iddia!

»
Büyük iddia!
Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında pasaportla yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 2 bin 611 kişiye yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Haklarında yakalama kararı bulunan 70 kişi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz’dan aralık ayı başına kadar yeşil (hususi) ve Gri (hizmet) pasaportla yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 2 bin 611 kişi, FETÖ kapsamında yurtdışı çıkış yasağı konularak çıkış yapamadı. Haklarında yakalama kararı bulunan 70 kişi ise

Akşam Gazetesi’nden Süleyman Şen’in haberine göre, Türkiye’de çıkış yasağı bulunan vatandaşların yeşil pasaport engeline takılmadan kaçmanın yollarını aradıkları belirtilirken, bu kapsamda nüfus cüzdanıyla çıkış yapılabilen KKTC ve Gürcistan’ın Batum şehirlerine gitmenin yollarını aradıkları belirtildi.

Hedef ABD

Yurtdışına çıkmaya çalışan vatandaşların hedeflerinin Amerika olduğu belirtilen açıklamada, Gürcistan üzerinden Ermenistan’a, KKTC üzerinden de Güney Kıbrıs’a geçmenin yollarını aradıkları ve bu yolla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İsveç gibi ülkelere gitmeye çalıştıkları kaydedildi.

 Polis, 227 pasaporta el koydu

Darbe girişiminin yaşandığı Temmuz ayında Atatürk Havalimanı’ndan yeşil pasaportla yurtdışına çıkmaya hazırlanan 227 kişinin pasaportuna FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu. Bunlardan 8’i, haklarındaki gözaltı kararı nedeniyle savcılığa gönderildi. Ağustos’ta 1007 FETÖ’cü yakalandı, 36’sı mahkemeye sevk edildi.

Eylül’de ise 617 kişinin yeşil pasaportuna el konuldu, 8’i savcılığa çıkarıldı. Ekim’de 391, Kasım’da ise 281 kişi yine polis engeline takıldı, haklarında yurtdışı çıkış yasağı konularak pasaportlarına el konuldu. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • HDP’li Pervin Buldan gözaltında23 Aralık 2016 Cuma 10:48
  • IŞİD’in yayınladığı görüntülerin ardından sosyal medyaya kısıtlama23 Aralık 2016 Cuma 09:33
  • IŞİD Türk askerlerini yakarak öldürdü!23 Aralık 2016 Cuma 09:28
  • Atatürk Heykeli Rize Meydanı'ndan Kaldırıldı23 Aralık 2016 Cuma 08:23
  • Karlov'un katili görüşmelerini Instagram üzerinden yapmış23 Aralık 2016 Cuma 07:31
  • Yıldırım: Rejim değişikliği tarihte kalmıştır22 Aralık 2016 Perşembe 16:55
  • 24 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi22 Aralık 2016 Perşembe 16:54
  • Erdoğan: 'Yetiştiği yerden tut iltisaklarına kadar her şey FETÖ'yü gösteriyor'22 Aralık 2016 Perşembe 16:53
  • Can Dündar hakkında yakalama kararı!22 Aralık 2016 Perşembe 15:24
  • Antarktika'dan soğuk kente duraklara ısıtıcılı çözüm22 Aralık 2016 Perşembe 15:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti