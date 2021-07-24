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Buz tabakasının içinde 15 bin yıllık virüs keşfedildi

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Çin'deki Tibet Platosu'nda 15 bin yıllık virüs tespit eden bilim insanları, 33 virüsten 28'inin daha önce hiç görülmediğini belirtti.
Buz tabakasının içinde 15 bin yıllık virüs keşfedildi

Bilim insanları, Çin'deki Tibet Platosu'nda 15 bin yıllık virüs tespit etti.

 

ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacıların düzenlediği çalışmada, 2015'te Guliya buz tabakasından alınan iki numune incelendi. 

Microbiome adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada incelenen numunelerde 33 virüsün genetik kodları bulundu.

Bunlardan 4'ü önceden tespit edilmişken, en az 28 tanesinin yeni olduğu belirtildi. Bulunan virüslerin yarısının, buz sayesinde canlı olarak bugüne kadar geldiği ifade edildi.

Numunelerin alındığı Guliya buz tabakası deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin 700 metre yükseklikte. Araştırmanın başyazarı Zhi-Ping Zhong, "Bu buzullar toz ve gazlarla birlikte zaman içinde şekillenmiş ve bu süreçte içinde gerçekten çok sayıda virüs de yer alıyordu" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Çin'in batısındaki buzulların bugüne dek iyi incelenmediğini belirten araştırmacı, "Amacımız buradan edindiğimiz bilgileri çevrenin geçmişteki koşullarını anlamak için kullanmak. Virüsler de bu çevrenin bir parçası" ifadelerini kullandı. 

Araştırmanın eş yazarlarından Profesör Matthew Sullivan ise "Bunlar aşırı hava koşullarında gelişebilecek virüsler. Yapılarında hücreleri soğuk şartlar altında enfekte edecek özel genler bulunuyor" dedi.

Bu genlerin yapılarının belirlenmesinin epey meşakkatli bir süreç olduğunu belirten mikrobiyoloji profesörü, Zhi-Ping Zhong'un bu iş için geliştirdiği yöntemin ileride Mars ya da Ay'daki virüslerin incelenmesinde de kullanılabileceğini ifade etti. 

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Lonnie Thompson, "Bu tür aşırı hava koşullarında yaşayan virüs ve mikroplarla ilgili çok az bilgimiz var. Dolayısıyla bunların kaydedilip anlaşılması epey önemli. Bakteriler ve virüsler iklim değişikliğine nasıl yanıt veriyor? Buzul Çağı'ndan şimdi bulunduğumuz gibi sıcak bir döneme geçerken neler oluyor?" dedi.

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