Can Atalay’ın tahliye talebini kabul etmeyen Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili avukat Can Atalay hakkındaki yargılamanın durdurulması talebini reddeden Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Gezi davasında yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen Can Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu.
Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Bundan sonra Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulacak. Anayasa Mahkemesi’nden ihlal kararı beklenecek” dedi.
Oy çokluğu ile alınan karara bir üye karşı oy verdi.
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