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CDC açıkladı: Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü

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Salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) aşılar ile ilgili en net paylaşımı yaptı.
CDC açıkladı: Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü

Özellikle ABD'de virüse karşı bağışıklık kazanmak için aşılara gerek duyulmadığını savunan grubun haksızlığı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) araştırması ile bilimsel olarak çürütüldü.

Salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen CDC, COVID-19 aşısı olmayanların virüsten ölme olasılığının olanlara oranla 11.3 kat daha fazla olduğunu belirledi.

Yine aynı çalışmaya göre, koronavirüs aşısı olmayanların virüsü kapma olasılıkları aşı olanlara oranla 6.1 kat fazla. Başka bir deyişle aşının engeksiyon ve ölümleri azalttığı bir kez daha kanıtlandı.

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