Celal Şengör, Carl Sagan'a saldırdı: Sahtekarın biri

Her geçen gün yeni bir ilginç açıklama yapan ve Kenan Evren hayranı Celal Şengör, bu sefer de astrobiyolojinin öncüsü Carl Sagan hakkında "sahtekarın biridir" dedi.

Katıldığı Bilimin Ucunda programında, konu Carl Sagan'ın yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Cosmos'a (Kozmos) gelince Şengör, sunucuya "Sen Cosmos'un ne tarafını izledin?" diye sorup sunucunun "İkisini de izledim" cevabını vermesi üzerine Şengör, "Ben Carl Sagan'ı tanıdım, sahtekarın biriydi. Vallahi. Arkası boş bir adam" dedi.

CARL SAGAN KİMDİR?

Carl Edward Sagan Amerikalı gökbilimci ve astrobiyologtur. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Astrobiyolojinin öncülerindendir ve Dünya Dışı Akıllı Varlık Araştırması'nın (SETI) ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur. Popüler bilim kitaplarıyla ve yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Cosmos (Kozmos) ile dünya çapında tanınmıştır. Çalışmalarında her zaman bilimsel yöntemi savunmuştur.

Sagan, Satürn'ün uydusu Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın okyanuslara sahip olabileceği hipotezini ilk ortaya atanlardandır. Bu hipotez beraberinde, Europa'daki sıvı okyanusların yaşam için potansiyel bir habitat oluşturabileceği önermesini de getirmektedir. Europa'nın yüzey altı okyanusları daha sonra Galileo uzay aracı tarafından dolaylı yollarla kanıtlanmıştır.

Jüpiter'in atmosferinin, Mars'taki mevsimsel değişimlerin ve Satürn'ün uydusu Titan'ın anlaşılmasına yardım etmiştir. Sagan, Venüs'ün atmosferinin aşırı derecede sıcak ve yoğun olduğunu ispatlamıştır. Ayrıca Venüs'te yaşamın karşısındaki en büyük tehdit olan küresel ısınmanın, Dünya'da da her an şiddeti artan bir tehlike içerdiğini fark etmiştir. Mars'taki mevsimsel değişikliklerin, diğerlerinin söylediği gibi bitki örtüsünün değişmesi ile değil, rüzgârla savrulan tozlarla ilgili olduğunu ileri sürmüştür.