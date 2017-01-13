Kısa ve öz cümlelerle kendimce özetleyim.

1- İki Lideri de kutlarım ilk kez iki başlık dışında kendilerine ait boşlukların başkaları tarafından doldurulmayacağı bir plana yaklaştılar

2- Bu yaklaşımı belki engelleriz diye Cenevre’ye giden peşin Hayırcılar bayağı üzüldüler.

3- Hüseyin Bey Dışişleri Bakanı Tahsin beye uyarak bilgi bile istemeden Burgenstock’daki gibi saklı kalıp perde gerisinden konuşmayı sürdürdü.

4- Serdar bey oğlu ile birlikte her halükarda oyları belli olmasına rağmen her sahnede yerini aldı. Hele baba oğlun Liderlerle çektirdiği fotoğrafa bayıldım.

5- Tribünlerdeki evet’çilerin sesi ve duruşu daha yüksek ve daha dikti.

6- Galiba hayırcılar sukutu hayale uğradı.

7- Kıbrıs’daki yansımalara bakılırsa artık HP’de tarafını belli etmeye çok yaklaştı. Bu günkü bildirisinde o kadar çok gerekçe sıraladı li hepsinin yerine gelmesi mümkün olmayabilir. Eksikler üzerinden hayır’a hazırlık gibi oldu.

8- Neredeyse yarım asırdır süren görüşme süreci artık yeni bir boyuta ulaştı. Bu güne kadar hep perde gerisinde duran aktörler sahnede yerlerini aldılar.

9- Artık bundan sonra Kıbrıs konusundaki görüşmeler iki lider arasında değil gerçek aktörler tarafından yürütülecek.

10- Artık ne Kıbrıs Türk ne de Kıbrıslı Rumlar birbirlerini çözümsüzlük ile suçlayamayacaklar.

11- Gerçek aktörler artık doğrudan taraf durumuna geldiler.

Yukarıdaki özetler üzerinden yorum yapacaksak galiba Cenevre’den ilk ayrılanların morali bozuk olarak Kıbrıs’a dönüyorlar. Değişik bir çıkış için fikir üreteceklerini düşünüyorum. Bu bağlamda Kudret beyin beyanlarını kullanabilirler.

Son duruma bakıldığında Cenevre’nin son nokta olacağını beklemiyorum. Ancak gerçek taraflar arasında başlayacak görüşmeler

Ancak gelişimler bundan önceki yazılarımda belirttiğim gibi tüm taraflar ve sorunun çözümüne etki edecek sorunların büyük ölçüde çözüldü izlenimini almaktayım.

Cenevre’ye yeni bir başlangıç noktası olarak bakmalıyız. Süreç devam edecek.

BM Genel sekreterini açıklaması gibi sonuca ulaşmak için son masada kalan özellikle Garantiler konusunda bizim de yeni argümanlar üretmemiz lazım cümlelerini önemli buluyorum.

Sonuç mu?

Toprak ve garantiler dışındaki metin Akıncı-Anastasiyadis olarak anılacak bir referandum belgesi ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Hayırcıların temel iki noktada itirazı var. Toprak ve Garantiler. Bu iki başlığın da muhatabını artık anladılar sanırım. Artık Akıncı’yı veya başka bir Lideri bu konuda vazgeçerler.

Olası bir çözüm paketinde bu iki başlığın sorumlusunun Türkiye olacağı açıktır. Bu itirazlarını artık Akıncı’ya değil Türkiye’ye yapsınlar.

Liderler 2015 yılında 11 Şubat belgesi temelinde temelinde görüşmelere başladıklarında 2015 çözüm yılı diye yola çıktılar.

Ben bir düzeltme yapayım 2017 yılının çözüm yılı olacağına inancım var..