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Charlize Theron, The Old Guard'ın Netflix rekorlarını paramparça etmesini kutluyor

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Charlize Theron, The Old Guard'ın Netflix rekorlarını paramparça etmesini kutluyor
Charlize Theron, The Old Guard'ın Netflix rekorlarını paramparça etmesini kutluyor

10 Temmuz'da yayımlanan gerilim filminin başrolünde Theron, yüzlerce yıllık savaşçı Scythialı Andromache'yi (Andromache of Scythia) canlandırıyor. Cuma günü (17 Temmuz ) Netflix şu tweet'i attı:

“The Old Guard rekor kırıyor! Charlize Theron'un büyük başarı elde eden filmi, şimdiden gelmiş geçmiş en popüler 10 Netflix filmi arasında yer alıyor. Gina Prince-Bythewood da listedeki ilk siyahi kadın yönetmen. Film şu anda ilk 4 haftasında 72 milyon eve ulaşma yolunda!”

Theron sonrasında karakterinin bir şişe vodkayı kafasına diken fotoğrafını "Cuma gecesi" yazısıyla ve onun altında karakterinin kanlar içinde, ölü halde yatarken fotoğrafını "Pazartesi sabahı" yazısıyla paylaşarak bu haberi içerek kutlayacağını apaçık ima etti.

 

Theron paylaşımında şöyle yazdı: “Bunu hissediyorum.”

The Independent'ın eleştirmeni Clarisse Loughrey, filme 4 yıldız verdi ve filmin "olgun ve samimi" olduğunu, "süper kahraman filminde hoş bir şaşırtma sunduğunu" yazdı.

Loughrey, “LGBT + karakterlerini, türün diğer filmlerini anında utandıracak şekilde çok önemli bir pozisyona yerleştiriyor" diye ekledi.

Gina Prince-Bythewood'un yönettiği The Old Guard, Greg Rucka tarafından aynı adlı çizgi roman dizisinden uyarlandı. Filmde Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts ve Sokağın Dili Olsa'dan (If Beale Street Could Talk) KiKi Layne de rol alıyor.

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