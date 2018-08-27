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CHP'den 'sürpriz isimler olabilir' açıklaması: Hangi sürprizler olabilir?

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CHP, belediye başkanlığı seçimleri için 'sürpriz isimler olabilir' açıklaması yaptı.
CHP'den 'sürpriz isimler olabilir' açıklaması: Hangi sürprizler olabilir?

Uzun süredir sağcı isimleri parti listelerine alan CHP, yerel seçimler öncesinde de hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde MHP kökenli Mansur Yavaş'ı Ankara adayı yapan, birçok yerde sağcı isimleri aday gösteren CHP, 24 Haziran seçimlerinde AKP kurucularından Abdüllatif Şener'i Konya'dan vekil yapmış, aynı ismi uzun süre cumhurbaşkanı adayı olarak da gündemde tutmuştu. 

Abdullah Gül ve İlhan Kesici gibi isimleri de cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme getiren CHP, parti yönetiminde de Mehmet Bekaroğlu, Zeki Kılıçaslan gibi isimlere yer vermişti.

Tüm bu adımların ardından CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçim sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kampanyamızda artık ‘halkçı çözüm' ile çözüm üreten belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Bütün seçim bölgelerinde mutlaka ranta değil halka dayalı çözüm önereceğiz. AKP belediyeciliği artık bitti. Biz, sosyal demokrat ‘çözüm belediyeciliğini' ortaya koyacağız" iddiasında bulunan Torun, "Adaylar arasında parti dışından şaşırtan isimler olacak mı?" sorusuna, "Sürpriz isimler olabilir. Bizim için iyi hizmet verecek ve halkta karşılığı olan isimler olmaları önemli" yanıtını verdi.

Torun'un "sürpriz isimler" sözleriyle kimi işaret ettiği anlaşılmazken, CHP'nin bu seçimde de merkez sağdan isimleri aday yapması "sürpriz" olmayacak gibi görünüyor.

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