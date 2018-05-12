Cihangir Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde tarih yazdı (3-1)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Finalinde tarihinde ilk kez finale yükselen Cihangir, mağlup duruma düstüğü karşılaşmada Mağusa Türk Gücünü 3-1 mağlup ederek Kupayı müzesine götüren taraf oldu. Cihangir, tarihinde ilk kez kupayı kazanırken, final maçı öncesinde sloganlaştırılan “Küçük köyün, büyük hikayesi” de yazılmış oldu. 35.dakikada Arif ile öne geçen Mağusa Türk Gücü bu üstünlüğünü koruyamadı ve 45+1’de Halil Turan’ın kendi kalesine ve 2.yarıda 59.dakikada Quıncy ardından ise 90+4.dakikada Musa’nın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrılan Cihangir maçtan sonra inalımaz bir sevinç yaşadı. Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde Şampiyon Cihangir’e ve ikinci olan Mağusa Türk Gücü’ne kupa ve madalyaları Başbakan Tufan Erhürman, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Tahsin Mertekçi’nin ailesi tarafından verildi.

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Malek, Hakan Ünal, Ferhat Tuna

CİHANGİR: Raif, Erol, Ertan, S.Say, Mikail(Nurettin 45+1)Smart, Quıncy, Offor, Çağlar, A.Öztürk(Musa dk. 72)Fırat

MAGOSA TÜRK GÜCÜ: Türkkan, Sami, Yasin, Erdoğ(Rasheed dk.84)Yusuf, Malik, Adil, Emre, Arif, H.Turan, Dinopeter

GOLLER: Dk.45+1 H.Turan k.kalesine, dk. 59 Quıncy dk. 90+4 Musa (CİHANGİR), Dk. 35 Arif (MAGOSA TÜRK GÜCÜ)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçında Mağusa Türk Gücü’nü mağlup eden Cihangir, tarihinde ilk kez kupayı kazanırken, final maçı öncesinde sloganlaştırılan “Küçük köyün, büyük hikayesi” de yazılmış oldu. Güzel bir organizasyonun olduğu finali, 6,000’e yakın futbolsever coşkuyla izlerken, karşılaşma centilmence başlayıp, centilmence sona erdi. Mağusa Türk Gücülüler, 57. kupayı kazanan Cihangir’i maç sonunda tebrik etti Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde Cihangir, 1-0 geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü’nü 3-1 mağlup ederek,

tarihinde ilk kez kupayı kazandı. Cihangir’in gollerini 45. dakikada Halil Turan (Kendi Kalesine), 59. dakikada Quincy ve 90+4. dakikada Musa kaydetti. Mağusa Türk Gücü’nün golünü ise 35. dakikada Arif attı. Kamuoyunun oldukça yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Başbakan Tufan Erhürman da izledi. 26. dakikada sağ taraftan gelişen atakta Yasin ceza alanına gireceği anda düşürülünce Magosa Türk Gücü serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşu Dinaopeter kullandı, vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü defans uzaklaştırdı. 27. dakikada gelişen atakta Cihangir defansı ofsyt gerekçesi ile duraklayınca topu alan Arif sağ taraftan topla ceza alanına girdi. Düzgün bir vuruşla topu Raif’in yanından ağlara yollayarak Magosa Türk Gücü’nü 1-0 öne geçirdi.45+1’nci dakikada skora denge geldi. Cihangir A.öztürk’ün düşürülmesi ile serbest vuruş kazandı. Fırat’ın kale önüne gönderdiği topa ters bir vuru yapan H.Turan topu kendi filelerine gönderince skor da 1-1 oldu. 46. dakikadaki Magosa Türk Gücü atağında Arif’in ortaladığı topa Emre altı pastan kafa ile topu dışarı attı. 47. dakikada Cihangir öne geçti. Nurettin’in kullandığı faul atışında Offor’un kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Quıncy topu filelere gönderince Cihangir 2-1 öne geçti. 48. dakikadakiM.T.Gücü atağında Arif ceza alanı dışından çok sert vurdu. Son anda Erol sakatlanma pahasına kafa ile topu kornere attı rakibine gol şansı tanımadı. 90+4. Dakikada M.Türk Gücü’nün gol için rakip kaleye yüklendiği dakikada kaleci Türkkan’da kalesini terk edip rakip ceza alanına gelmişti. Kazanılan topu alan Quıncy topla rakip alana kadar geldikten sonra müsait pozisyondaki Musa’yı gördü. Musa da boş kaleye topu yollayarak skoru 3-1 yaparken maçın da sonucu belirlemiş oldu. Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde Şampiyon Cihangir’e ve ikinci olan Mağusa Türk Gücü’ne kupa ve madalyaları Başbakan Tufan Erhürman, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Tahsin Mertekçi’nin ailesi tarafından verildi.