Çin Büyükelçisi Yantao: Kıbrıs, Çin-AB ilişkilerinde köprü

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, Güney Kıbrıs’ın Çin-AB ilişkilerinde köprü rolü oynadığını söyledi.

Fileleftheros’a yaptığı açıklamada “ortak ilke ve değerlere sahip iki iyi dost” olarak nitelediği Güney Kıbrıs-Çin arasındaki ilişkilerin 2023’te daha da geliştiğini anlatan Liu Yantao, karşılıklı siyasi güvenin derinleşmeye devam ettiğini belirtti. Liu Yantao, Çin Cumhurbaşkanı Hi Jinping ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yıl içerisinde iyi bir irtibat içerisinde olduğunu anlattı.

Liu Yantao Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Ceng’in Hristodulidis ile New York’ta görüştüğünü, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Zheng Jianbang ve diğer üst düzey yetkililerin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Her iki ülke de birbirlerinin ana çıkarları ve kaygılarıyla ilgili konularda birbirlerine destek veriyor ve her iki si de tek Çin ve tek Kıbrıs ilkesini benimsiyor” dedi

BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilci atamasının Kıbrıs sorununun halli için yeni bir fırsat yarattığı görüşünü ortaya koyan Liu Yantao, tarafların, görevini yerine getirebilmesi için Holguin’e destek vermesi dileğinde bulundu. Liu Yantao “Çin her zaman olduğu gibi, Kıbrıs sorununun hallinde olumlu ve yapıcı rol oynayacak” ifadesini kullandı.

2023’te Çin ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar olduğunu, Çin’e ihraç edilen Rum ürünlerinin yüzde 15,28 arttığını kaydeden Liu Yantao, Çin şirketi Huawei’nin Rum yönetiminin cep telefonu şebekesinin Avrupa’dakinden daha hızlı olmasına yardım ettiğini belirtti. Liu Yantao, Rum yönetiminin Çin şirketlerinin iştirak ettiği enerji ve taşımacılık alanlarındaki yeşil dönüşüm projelerinin normal şekilde devam ettiğini kaydetti.

Liu Yantao, Çin ve Avrupa’nın çok kültürlülüğü ileri götürmekte olan iki büyük güç, küreselleşmeyi savunan iki büyük Pazar ve kültürel çeşitliliği savunan iki büyük medeniyet olduğunu belirterek, 2023’ün, Çin ile AB arasında kurulan kapsamlı stratejik ortaklığın 20’nci yıldönümü olduğunu söyledi.

Liu Yantao “20 yıllık deneyim bize Çin ile AB’nin rakip değil dost olduğunu gösterdi. Karışık uluslararası durumun göğüslenmesinde Çin ve AB’nin karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirmesi gerekiyor. Kıbrıs Çin-AB ilişkilerinde her zaman köprü rolü oynadı” ifadesini kullandı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in kısa süre önce Merkezî Dış Konular Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Çin diplomasisinin hedefleri, görevleri ve ilkelerini daha detaylı şekilde izah ettiğini belirten Liu Yantao, “Çin diplomasisinin gelecekteki yönelişini açıkça izah etti. İnsanlık için ortak bir gelecek inşa etmek Hi Jinping’in diplomatik düşüncesinin ana fikri ve Çin diplomasisinin en üst hedefi ve ana çizgisidir” dedi.

Liu Yantao, özetle şunları ekledi:

“Bu çerçevede Çin diplomasisi önümüzdeki dönemde bağımsızlık, dayanıklılık, adalet, işbirliği ve mütekabiliyet ilkelerini güdecek. Çin diplomasisi daha etkin olabilecek yeni bir aşamaya giriyor. Çin-Kıbrıs ilişkilerinin de daya ümit verici olabilecek yeni bir aşamaya gireceğine inanıyorum. Çin, Çin-Kıbrıs stratejik ortaklık ilişkilerinin gelişim sürekliliğinin sağlamlaşması için çalışmaya devam etmek niyetindedir.”