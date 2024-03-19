Çin, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Hamas'la temasta bulundu

Çin yönetimi, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Hamas ile doğrudan görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık adına Büyükelçi Vang Kıcien'in, 17 Mart'ta Katar'a yaptığı ziyarette Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Doha'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların görüşmede, "Gazze'deki çatışma ve diğer sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

Görüşmeye ilişkin Hamas'tan yapılan açıklamada, Heniyye'nin "savaşın en kısa zamanda sona ermesi, İsrail kuvvetlerinin Gazze'den çekilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini" ifade ettiği aktarıldı.

Hamas'ın açıklamasında, Çinli diplomatın, "Hamas hareketinin, Filistin'in ulusal dokusunun parçası olduğu ve Çin'in ilişki kurmayı istediğini" söylediği kaydedildi.

Görüşme, Pekin yönetiminin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısından ve akabinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Hamas ile ilk doğrudan teması oldu.

Haniye ile görüşmesi öncesinde Filistin ve İsrail'i ziyaret eden Büyükelçi Vang, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İsrailli diplomatlarla görüşmüştü.