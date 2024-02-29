Çin Pakistan'ın 2 milyar dolarlık kredi borcu ödemesini bir yıl öteledi

Pakistan'da hükümet mali krizden çıkmak için geçen yaz da Uluslararası Para Fonu ile 3 milyar dolarlık kurtarma anlaşması imzalamıştı.

Çin, Pakistan'ın 2 milyar dolarlık kredi borcunun geri ödemesini bir yıl öteledi.

Pakistan'ın en büyük medya kuruluşu Geo News, maliye bakanlığındaki kaynaklara dayandırarak 2 milyar dolarlık kredinin Mart ayında vadesi geldiğini ve bir yıl süreyle uzatıldığını duyurmuştu.

Geçici Maliye ve Gelirler Bakanı Şamşad Aktar Reuters'e, Çin'in Pakistan'a 2 milyar dolarlık kredi aktardığını doğruladı. Pekin'in kararı İslamabad'a ilettiği belirtildi.

Pakistan'da hükümet mali krizden çıkmak için geçen yaz da Uluslararası Para Fonu ile 3 milyar dolarlık kurtarma anlaşması imzalamıştı.

Derecelendirme kuruluşu Fitch geçen hafta yaptığı açıklamada, Pakistan'ın zayıf döviz rezervleri nedeniyle, dış kaynaklardan finansman sağlanmasının bir sonraki hükümetin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri olduğunu söylemişti.