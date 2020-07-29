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Çin'de 101, Güney Kore'de 48 yeni Covid-19 vakası görüldü

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Çin'de 101, Güney Kore'de 48 yeni Covid-19 vakası görüldü
Çin'de 101, Güney Kore'de 48 yeni Covid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 101 Covid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 98 yeni vakadan 89'u Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 8'i de Liaoning eyaletinde, biri de başkent Pekin'de tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 60'a çıktı.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Covid-19 tespit edilen 78 bin 944 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 482 olarak açıklandı.

GÜNEY KORE'DE COVID-19 VAKA SAYISI 14 BİN 251'E YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 34'ü yurt dışı irtibatlı 48 Covid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakalarla ülkede yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısı 2 bin 363'e yükseldi.

Yurt içi kaynaklı 14 yeni vakadan 13'ü, mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde, biri de Busan şehrinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 251'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Covid-19 tespit edilen 13 bin 69 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Covid-19'a bağlı can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

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