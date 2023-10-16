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Çin'den BM Güvenlik Konseyine Filistin konusunda acil adım atma çağrısı

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'i ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail ile Filistin arasında şiddetlenen çatışma konusunda acil adım atması gerektiğini vurguladı.
Çin'den BM Güvenlik Konseyine Filistin konusunda acil adım atma çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki devletli çözümün en kısa sürede sağlanması gerektiğine işaret eden Vang, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acil adım atması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Vang, büyük güçleri daha aktif rol oynamaya çağırarak, Filistin halkının meşru haklarının iadesine yönelik geniş bir uzlaşma için takvim ve yol haritasının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya-Çin işbirliği

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Lavrov ile Vang'ın, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı işbirliğinin olumlu dinamiklerinden duydukları memnuniyeti ifade ettikleri belirtildi.

Açıklamada, ikilinin gündemdeki konuları görüştüğü kaydedildi.

Avrasya Ekonomik Birliği ile Çin Kuşak ve Yol Girişimi'nin birbirine bağlanması konusunda Moskova ile Pekin arasındaki işbirliğinin ele alındığı bildirilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak olması dolayısıyla üst düzey ikili temasların müzakere edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bakanların Rusya ve Çin'in, BM, BMGK, G20, Şanghay İşbirliği Örgütü, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve diğer mekanizmalar dahil uluslararası alanda yakın koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladıkları, Rusya'nın 2024'de BRICS dönem başkanlığını devralacak olması nedeniyle temasların güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı niyetin teyit edildiği anlatıldı.

Orta Doğu, Kore ve Ukrayna

Orta Doğu'da kötüleşen durum dahil uluslararası ve bölgesel sorunlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinin yapıldığı belirtilen açıklamada, iki bakanın, Kore Yarımadası'nda istikrarın korunması ve ASEAN merkezli güvenlik yapısının zayıflamasının önlenmesi bağlamında Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik konularını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Dışişleri bakanları, siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşturulması çabaları da dahil olmak üzere, Ukrayna kriziyle ilgili konuları tartıştı." ifadesi kullanıldı.

Tartışılan tüm konularda tarafların tutumlarının örtüşmesi veya benzerliğinin memnuniyetle not edildiğine dikkati çekilen açıklamada, müzakerelerin "Rusya-Çin ilişkilerinin doğasında olan güvene dayalı ve yapıcı bir şekilde" yapıldığı vurgulandı.

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