'Cinsel tacizle suçlanan' Seul Belediye Başkanı için 'kayıp' ihbarı

Güney Kore başkenti Seul'un Belediye Başkanı Park Won-soon için kayıp ihbarında bulunan kızı, babasının 4-5 saat önce vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu söyledi.
Polis kaynaklarına göre, kızı, babasının bıraktığı mesajın içeriğini paylaşmadı.
Park'ın 16.40 için planlanan programlarından birinin 'kaçınılmaz koşullar' nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
Seul polisi, Belediye Başkanı'nın yerel saatle 17.17'de kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yerini tespit çalışmasına koyuldu.
Belediye başkanının cep telefonu sinyaline en son Seongbuk'un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiği öğrenildi.
Tapınağın bulunduğu mahallede yaklaşık 150 polis memuru köpekler ve dronelar eşliğinde arama operasyonu başlattı.
BBC'nin Seul muhabiri, Güney Kore medyasının eski sekreterinin dün gece polise belediye başkanı hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu, bunun üzerine Park'ın ortadan kaybolduğuna dair iddialarını aktardı.
2011'den beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürüten Park, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayları arasında gösteriliyordu.
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