  • BIST 86.072
  • Altın 250,707
  • Dolar 6,0581
  • Euro 6,7870
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Çipras hezimete uğradı Yunanistan erken seçime gidiyor

» »
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve yerel seçimlerde ana muhalefetin önemli bir farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.
Çipras hezimete uğradı Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisi SYRIZA'nın genel merkezinde yaptığı konuşmada, AP ve yerel seçimleri değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Aleksis Çipras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi.

Başbakan Çipras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, "Yerel seçimlerin 2'nci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Ekim ayında yapılması planlanan seçimlerin haziranın sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

 Ana muhalefet partisi 9 puan farkla önde

Yunanistan'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi birinci oldu. 

Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, sandıkların yüzde 35'i açıldı. Buna göre, önceki seçime göre ND yüzde 33,3'lük oy oranıyla seçimi önde götürüyor. 

Hükümetteki SYRIZA ise rakibinin 9 puan gerisinde yüzde 23,9 oy oranına sahip. Bu sonuçlara göre, Avrupa Parlamentosunda ND'nin 7, SYRIZA'nın ise 6 sandalye kazanması bekleniyor. 

Öte yandan, merkez sol Değişim Hareketi (KINAL), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve aşırı sağcı Altın Şafak'ın 2'şer milletvekili ile temsil edilmesi tahmin edilirken, Rus yanlısı aşırı sağcı Yunan Çözümü ve eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis'in liderliğindeki Mera 25'in 1'er üyesi parlamentoda yer alacak. 

Seçime katılım oranı ise Avrupa ortalamasının üzerinde yer alarak yüzde 57,6 oldu. 

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasından kısa bir süre sonra ND lideri Kiriakos Miçotakis, hükümetin seçimi kaybettiğini belirterek, erken genel seçim çağrısında bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupalı erkeklerin sperm kalitesi düşüyor, en vahim durumdaki ülke İsviçre22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:30
  • İspanya'da squash turnuvasını kazanan kadınlara vibratör ve ağda 'hediye' edildi22 Mayıs 2019 Çarşamba 09:47
  • SZ: Sağ popülistlerin ipiyle kuyuya inen batar20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:47
  • Ukrayna’nın yeni devlet başkanı parlamentoyu feshetti20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:20
  • 'İsrail'deki Eurovision yarışmasında Filistin bayrağı açan Hatari grubu ceza alabilir'20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:37
  • Avusturya Başbakan Yardımcısı’nın rüşvet görüntüleri ortaya çıktı18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:54
  • Avusturya hükümetinden uyarı: İnekleri öpmekten vazgeçin18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:01
  • AP seçimleri öncesi popülistlerden gövde gösterisi18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:57
  • Babalık testi yapmayı reddeden eski Belçika Kralı her gün 5 bin euro ödeyecek17 Mayıs 2019 Cuma 10:11
  • Avusturya’da ilkokul öğrencilerine türban yasağı getirildi16 Mayıs 2019 Perşembe 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti