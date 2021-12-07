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Çocuk Hakları Savunucuları Whatsapp’ı Hedef Aldı

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Çocuk Hakları Savunucuları Whatsapp’ı 24 Saatte Kaybolan Mesaj Planı Yüzünden Hedef Aldı
Çocuk Hakları Savunucuları Whatsapp’ı Hedef Aldı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gelecek yenilikler arasında 24 saatte kaybolan mesaj özelliğini de belirtince eleştiriler aldı. Çocukları haklarını korumaya yönelik kurumlar bu değişiklikle beraber istismar tespitinin zorlaşacağını belirtti.

2 milyar kullanıcısı olan WhatsApp, geçen yıl sohbetleri yedi gün sonra silme seçeneği getirdikten sonra bu yıl da bir blog gönderisinde pazartesi gününden itibaren iki yeni zaman dilimi sunuyor: 24 saat veya 90 gün. Kullanıcılar ayrıca tüm yeni sohbetler için kaybolan mesajları açma seçeneğine sahip olacak.

WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook sayfasında şunları söyledi: “Tüm mesajların sonsuza kadar kalması gerekmiyor.”

WhatsApp blog gönderisinde ise konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı: “Biriyle yüz yüze oturmanın, düşüncelerinizi güvenle paylaşmanın bir sihri var. Dürüst ve savunmasız olma özgürlüğü… Bu, konuşmanın sonsuza kadar bir yerde kaydedilip saklanmayacağını bilmekle ilgili. Bir mesajın ne kadar süreceğine karar vermek sizin elinizde olmalı.”

ÇOCUKLARI KORUMAK DAHA ZOR OLACAK

Ancak WhatsApp’ın bu yeni uygulamasına çocuk haklarını savunan kuruluşlardan sert tepkiler geldi.

Birleşik Krallık’taki çocuklara yönelik yardım kuruluşu Çocuklara Zulüm Önleme Ulusal Derneği (NSPCC), bu hareketin kötü düşünülmüş bir adım olduğunu söyledi.

NSPCC’de çocuk güvenliği çevrimiçi politikası başkanı Andy Burrows, “Bu kötü düşünülmüş tasarım kararı, suçluların çocuk istismarına ilişkin kanıtları hızla silmesini sağlayacak ve kolluk kuvvetlerinin suçluları suçlamasını ve çocukları korumasını daha da zorlaştıracak” dedi.

Kasım ayında Meta, uçtan uca şifrelemenin de en erken 2023’te, yani beklenenden bir yıl sonra gerçekleşeceğini duyurmuştu. Meta’dan Antigone Davis, şirketin şifrelenmemiş verileri, hesap bilgilerini ve kullanıcılardan gelen raporları kullanarak kötüye kullanımı tespit edebileceğini söyledi.

CEZAİ YAPTIRIM OLMALI

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, Zuckerberg’in şifreleme planlarının sesli bir muhalifi oldu ve kolluk kuvvetlerinin iğrenç suç eylemleriyle mücadele etme yeteneğini engelleyen bir duruma izin veremeyeceğini söyledi.

Geçen ay Ofcom’un CEO’su Melanie Dawes, sosyal medya şirketlerinin yetişkinlerin çocuklara doğrudan mesaj göndermesini yasaklamaları veya cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları gerektiğini söyledi.

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