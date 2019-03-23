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Comfone adada cep telefonları birleşebilecek mi?

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Comfone’dan bir heyetin bu hafta Ada’nın her iki tarafındaki GSM operatörleriyle temas ettiği haber verildi.
Comfone adada cep telefonları birleşebilecek mi?

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve  Rum Yönetimi Başkanı Nikos  Anastasiadis tarafından alınan, cep telefonlarının KKTC ile Güney Kıbrıs’ta kullanılabilmesi ile ilgili  Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) için, telekomünikasyon hizmet şirketi Comfone’dan bir heyetin bu hafta Ada’nın her iki tarafındaki GSM operatörleriyle temas ettiği haber verildi.

Politis “Comfone Dinlemede… Cep Telefonlarıyla ilgili GYÖ Konusunda Top Şirketlerin Yönetim Kurullarında” başlıklı haberinde, Comfone yetkililerinin KKTC’deki ve Güney’deki GSM operatörlerine sunum yaptığını, sağlamakta olduğu çözümlerle ilgili bilgi verdiğini yazdı.

Her iki taraftaki GSM operatörlerinin artık Comfone’un tarafından sunulanları teknik açıdan incelemesi gerektiğini, daha sonra da GSM operatörlerinin yönetim kurullarının, Comfone tarafından sunulan çözümlerin yeterli olup olmadığına karar vereceğini kaydeden gazeteye göre, Rum tarafındaki GSM operatörlerinin ilgilendiği nokta,  Comfone’un önerilerinin herhangi bir yasaya aykırı olup olmadığıdır.

İki toplumlu Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesi Rum (eş) başkanı Fidias Pilidis “istenilen, Kıbrıs Cumhuriyeti mevzuatının ihlal edilmeyeceğini güvenceye alacak bir çözümdür. Mevzuat, telekomünikasyon alanında ruhsatlandırılmamış şirketlerle herhangi bir anlaşma yapılmasını yasaklar” ifadelerini kullandı.

Bu konuda yapılandırılan modelin, Rum tarafında yürürlükteki mevzuat yasakladığı için, Ada’nın her iki tarafındaki GSM operatörü şirketlerinin kendi aralarında hiçbir anlaşma yapmamasını öngördüğünü hatırlatan Pilidis, bu güven yaratıcı önlemin uygulamaya konulabilmesi için her iki taraftaki operatör şirketlerin Comfone ile veya gelecekte  ortaya çıkabilecek başka bir servis sağlayıcıyla ayrı ayrı anlaşmalar yapacaklarını söyledi.

Pilidis Comfone’un daha önce Avrupa Komisyonu ile temas ederek  bu maksatla servis hizmeti verip veremeyeceğini netleştirdiğini söyledi, Komisyon’un oluru üzerine önerilerini hazırlayıp iki tarafa  Routing ve telefon kod numaraları gibi teknik konularda çözümler önerdiğini aktardı.

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