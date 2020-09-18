Corona virüste günlük vaka rekoru kırıldı

Corona virüs salgınında toplam vaka sayısının 30 milyonu geçtiği 17 Eylül tarihinde 314 bin vakayla günlük vaka rekoru da kırılmış oldu.

Corona virüs salgınında toplam vaka sayısının 30 milyonu geçtiği 17 Eylül tarihinde 314 bin vakayla günlük vaka rekoru da kırılmış oldu. Dünya genelinde can kaybı da 950 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte Hindistan'da 1174, Brezilya'da 829, Meksika'da 201 kişi öldü.

Çin'de başlayan corona virüs salgınında vaka sayısı 30 milyonun üstüne çıktı.

Covid-19'a dair rakamları derleyen Worldometer sitesine göre 17 Eylül tarihinde 314 bin yeni vak tespit edildi.

Böylece günlük vaka rekoru da kırılmış oldu.

EN FAZLA VAKAYA SAHİP 20 ÜLKE

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1174 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 84 bin 372'ye yükseldi.



Hindistan'da son 24 saatte 96 bin 424 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 214 bin 677'ye çıktı.



Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 4 milyon 112 bin 551 kişi iyileşti.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 829 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 134 bin 935'e, vaka sayısı da 36 bin 303 artarak 4 milyon 455 bin 386'ya yükseldi.



Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 753 bin 82 olarak kayda geçti.



Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 201 artarak 72 bin 179'a ulaştı.



Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 3 bin 182 artışla 684 bin 113'e çıktı.



Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 488 bin 416 kişi iyileşti.