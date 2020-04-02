Covid-19 | Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti

Dünyada Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı bir milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 50 bini aştı. Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı ise en az 200 bin.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 239'a, vaka sayısı ise 980 bin 519'a ulaştı.