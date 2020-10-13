Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Portekiz Futbol Federasyonu, milli futbolcuları Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Ronaldo'nun semptom göstermediğini ancak koronavirüs testinin pozitif çıktılı belirtildi.
Ronaldo bu gerekçeyle İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı.
Portekiz Milli Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testinde Ronaldo haricinde pozitif bir vakaya rastlanmadı.
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