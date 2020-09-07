CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, vizyonunu açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Büyük Han’da Cumhurbaşkanlığı vizyonunu açıkladı.

Büyük Han’daki etkinliğe Kovıd-19 vakalarındaki artış nedeniyle seyirci kabul edilmedi.

Erhürman açıklamasının başında cumhurbaşkanlığı vizyonundan önce Kovid-19 vakalarının artışına dikkat çekerek Halkı koruma bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı ve hükümete sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Erhürman, “Bu halk için birlikte çalışalım demiştik ama dinleyen olmadı.Duyan olmadı. Yasaları uygulayın bilim kurulunun kararlarını ayrıntılı bir şekilde düzenli olarak paylaşın demiştik ama 6 ay geçmesine rağmen bilim kurulu kararlarına uyulmamaya devam edildi.

İç bulaş başlayınca temaslı takibi zorlaşınca bazı kararlar alınmaya çalışılıyor.Oysa çok daha öncden harekete geçilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı. Erhürman, okullar açılmadan önce kriz masası oluşturulması ve o masalarda muhalefetin de yer alması ve çözümler üretilmesi gerektiği yönünde önerileri olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Hiçbir hazırlık yapılmadan 1 Temmuz’da açılımların gerçekleştiğini hatırlatan Erhürman, “hala pandemi hastanesi yok, acil durum planları yok sağlıkta birçok eksiğimiz var bu bizi yerel bulaşa götürür diye haykırdık ancak dikkate alınmadı ve bugünlere geldik” dedi.

“Bugüne kadar çıkıp bu hükümet gitsin demedik bu yönde bile elştirildik” diyen Erhürman, böyle bir dönemde hükümetin bozulmasını istemedikleri için bu şekilde davrandıklarını ifade etti. “Halk, sağlığının korunmasını istediği gibi aşsız işsiz de kalmak istemiyor” diyen Erhürman, hükümeti ülkeyi yönetememekle suçlayarak istifaya çağırdı ve kriz hükümeti kurulması gerektiğini söyledi.

Erhürman Kovid-19’la ilgili görüşlerini paylaştıktan sonra Cumhurbaşkanlığı vizyonunu özetledi. Erhürman, yepyeni bir cumhurbaşkanlığı stratejisi ortaya koyacaklarını belirtti. Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı bu halka hem dışarıda hem içeride çok geniş kadrolarla ve çok çalışarak liderlik etme hükümlülüğünde olmalıdır. Aynı anda eş zamanlı hem dışarıda Kıbrıs sorunun bir an çözüme ulaştırılması için çalışırken aynı anda halkı uluslararası hukukla buluşturacak şekilde çalışacak” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Cumhurbaşkanının AB ve TC ile iyi diplomatik ilişkiler içerisinde olması gerektiğine de vurgu yaptı. Doğu Akdenizde’ki deniz yetki alanlarıyla ilgili paylaşım mücadelesine de dikkat çeken Erhürman, “bu ada bizim de adamız ve eşit haklara sahibiz. Söz hakkına da sahibiz” dedi.

Pandeminin etkilerinin ilerleyen zamanda da devam edeceğine işaret eden Erhürman, Bu pandemi döneminde Ekim’de seçilecek cumhurbaşkanının da konuyla yoğun şekilde ilgilenmesi gerektiğini ifade etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanı gece gündüz 24 saat çalışacak . Ekonomide, eğitimde, sağlıkta çalışma hayatında da hükümetle istişare içinde çalışacak. Bizim kafamızdaki cumhurbaşkanlığı modelinin çok kısa özeti budur.

Çok geniş kadrolarla çok çalışmaız gerkir kaybedecek bir anımız bile yok.” dedi.