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CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman vizyonunu yarın açıklayacak

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CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman vizyonunu yarın açıklayacak
CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman vizyonunu yarın açıklayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili vizyonunu yarın açıklayacak. CTP’den verilen bilgiye göre, etkinlik “Doğrusu Geliyor” adıyla Lefkoşa Büyük Han’da saat 20.00’de başlayacak.

Etkinliğe Corona virüsü önlemleri nedeniyle davetler sınırlı sayıda yapıldı.

Gecede Tufan Erhürman’ın da rol aldığı Kıbrıs’a özgü yeni bir şarkının klibi ilk kez gösterilecek. 

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