CTP, Güzelyurt’ta üreticiler ve ihracatçılarla bir araya geldi

Sektör her geçen gün belirsizliğe sürükleniyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt’ta narenciye üretici birlikleriyle bir araya gelmesinin ardından, geçtiğimiz hafta da narenciye üreticileri, ihracatçılar ve kontraktörlerle görüştü ve sorunları dinledi. Üretici ve ihracatçı birlikleriyle gerçekleştirilen görüşmede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, MYK üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Güzelyurt İlçesi Narenciye Komitesi üyeleri de yer aldı. Üreticilerin ve ihracatçıların yaşadığı güncel sorunların değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir gerçekleştirdi.

Gulamkadir: Güzelyurt'un can damarına biz sahip çıkmak için buradayız

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt’un can damarının narenciye olduğunu söyledi ve hükümeti başta üreticiler olmak üzere tüm paydaşlara sahip çıkmaya davet etti. Kontraktöründen ihracatçısına, üreticisinden kamyoncusuna ve fabrikada çalışan işçilere kadar herkese sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Gulamkadir, “Biz buradayız” dedi. Önceki haftalarda narenciye sektöründe faaliyet gösteren üç üretici birlikleri ve yönetim kurullarıyla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunduklarını aktaran Gulamkadir, bu toplantıda birliklerin taleplerini aldıklarını ve kamuoyunun gündemine getirdiklerini söyledi. Sektörde yaşanan sorunları en iyi üreticiler, ihracatçılar ve kontraktörlerin bildiğini ifade eden Gulamkadir, sorunlara çözüm bulabilmek için bu toplantıları düzenlediklerini kaydetti. Tüm sektörlerin bir bütün olduğuna işaret eden Gulamkadir, tümünün bir zincirin halkaları olduğunu, sorunların ortak çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman: Sürecin en az hasarla atlatılmasını istiyoruz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, narenciye üreticileri ile ihracatçıları ve kontraktörlerin yaşadığı sorunları dinledi, kendi görüşlerini aktardı. Erhürman, yaşanan sorunların bilincinde olduklarını, dertlerinin bu sürecin en az hasarla atlatılması olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda Güzelyurtlu üretici birliklerinin yönetim kurullarıyla yaptıkları toplantının ardından konuya hakim olan kişilerle bir araya geldiklerini kaydeden Erhürman, Tarım Bakanı’na konuyu çözmek için süre tanıdıklarını ancak hükümetin hayata geçirmek istediği formülün sürdürülebilir olmadığını belirtti. Üretici ve ihracatçıların sıkıntılı olduğunu ifade eden Erhürman, her dönem aynı tartışmaların yaşanmasının üreticiyi yorduğunu söyledi. Sektörde insan gücü kalmadığına işaret eden Erhürman, gençlerin büyüklerinin çektiği sıkıntıları görmesinin ardından ülkeden göç etmeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Akansoy: Sizinle birlikte her türlü mücadeleyi vermeye hazırız

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, üreticilerle birlikte her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını ve sorunları çözmek için kararlı olduklarını ortaya koydu. Mevcut sorunlar için üreticilerin vereceği bilgiler ışığında çözüm önerisi üretmek istediklerini dile getiren Akansoy, amacın ortak akıl yaratmak olduğunu belirtti. Ürünlerin satılmasıyla ilgili konunun halen çözüme kavuşmadığını öğrendiklerini ifade eden Asım Akansoy, ““Bu konuyu çok ciddi bir şekilde gündeme taşıyacağız. Amacımız bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasıdır. Sizinle birlikte her türlü mücadeleyi vermeye hazırız” dedi.

Artan maliyetler karşısında teşvik primi yetersiz kalıyor

Toplantıda söz alan Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçıları Birliği ve Akdeniz İhracatçılar Birliği temsilcileri, mandoranın şu an ihracatında sorun yaşanan bir ürün olduğunu dile getirdiler. Mandora mandalinanın ara dönem ve depolanması zor bir ürün olduğunu kaydeden ihracatçılar, hasat süresinin kısa olduğunu belirtti. Bu yıl gündeme gelen yeşillenme hastalığından dolayı pazarlamada büyük sıkıntı çektiklerini kaydeden ihracatçılar, “Ürünün ilaçlayıp bekletilerek tırlarla limandan çıkması gerekmektedir. En büyük sorunlardan biri ülkemizde yeterli tır olmaması Türkiye’den gelmesi gerekmesidir. Bu nedenle ilaçlama hem de taşıma maliyetleri artmaktadır” dedi. Hasadında gecikme yaşanan mandoranın dalından düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktaran ihracatçılar, “Şu anda ülkeye yaklaşık 600 civarı işçi geldi ki bu da 23-24 kesim ekibi demektir. Bu ürünün hasadı ve paketlenmesi için 1500 işçiye ihtiyaç duyulmaktadır. İşçilik maliyetleri de yükseldi. İhracatçılar birlikleri verilen teşvik primlerinin artan maliyetler karşında yeterli olmadığını dile getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Mandora ürününün kısıtlanıp tür değişikliğine gidilmesi gerekiyor”

CTP heyeti ile bir araya gelen narenciye üreticileri ise, mandoranın hasadında gecikme yaşandığını, devletin önlem almakta geciktiğini ve belirsizliklerin yaşandığını söyledi. Kesim ekipleri sorununun önemli bir sorun olduğunu altını çizen narenciye üreticileri, diğer taraftan CYPFRUVEX’in denge unsuru olmak ve üreticinin ürünün alınması ve işlenmesinde yeterli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi. Gerek sıkmada, gerekse paketlemede 35 bin ton civarı işleme kapasitesi olduğunu ancak ürün alma hedeflerinin 25 bin ton olduğunu kaydeden üreticiler, üç vardiya çalışsa dahi 25 bin ton ürünün dalında kalma riski taşıdığını açıkladı. Bu ürünün de mutlaka üreticiye tazmin edilmesi gerektiğine işaret eden narenciye üreticileri, “Mandora ürününün kısıtlanması ve tür değişikliğine gidilmesi gerekmektedir. Hükümetin özellikle bu ürünün dalında kalmaması ve ihracatının yapılabilmesi için gerekli çalışmaları bir an önce gerçekleştirmesini talep ediyoruz. Sektörün içinde bulunduğu belirsizliğin sürdürülebilir olmadığı da gözle görülüyor” ifadelerini kullandılar.