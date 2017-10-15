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CTP Mağusa ilçesi gönüllüleri kan bağışında bulundu

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CTP Mağusa ilçesi gönüllüleri kan bağışında bulundu
Kan bankalarında yaşanan sıkıntının aşılmasına katkıda bulunmak için organize olan CTP Mağusa İlçesinin, kalabalık bir katılımla kan bağışında bulunduğu bildirildi. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’daki CTP gönüllüleri, kan verme noktalarına giderek gerekli işlemleri tamamlamanın ardından hayat kurtarmak için kan bağışında bulundu. 

KAYALP: “KAN VER HAYAT KURTAR” 
CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp partililere teşekkür ederek birkaç saat içinde organize olduklarını ve gönüllülerin koşarak kan vermeye geldiğini belirtti.  

Ülkede birçok alanda eksiklik ve sorun yaşandığını belirten Kayalp, birçok sorunu yardımlaşarak çözmenin mümkün olduğunu vurguladı. Farkındalık yaratmanın önemine değinen Kayalp, “Buradan halkımıza çağrımız, kan verip hayat kurtarmalarıdır. Hastanelerde yaşanan sorunların bilinciyle bir nebze de olsa katkıda bulunmak isteyen duyarlı tüm yurttaşlarımızı bu göreve davet ederim” dedi.  

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