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Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi?
Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi? Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı” dedi.

 

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomideki bozukluğun nedenini kadınların çalışmasına bağladı.

 

Birgün'ün haberine göre Ünlü, "Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık. Misli yok, kadınların çalıştığı ortama erkek sinek girmeyecek. Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi? Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı" ifadelerini kullandı.

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