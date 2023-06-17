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Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ Mezuniyet Töreni’ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GAÜ’nün 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katılım gösterdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ Mezuniyet Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre,  törendeki konuşmasında, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ’nün “başarı öyküsüne” yaptıkları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olduktan sonra kendi ülkelerinin gelişmesi ve kalkınması için vereceği büyük hizmetlerin olacağını belirterek bütün öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Mezun öğrencilerin insanlığa, ülkelerine ve ailelerine katkıda bulunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hem Girne Amerikan Üniversitesi’nin hem de KKTC’nin adını dünyaya duyuracaklarını söyledi.

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