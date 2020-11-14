Cumhurbaşkanlığı’nda “Kıbrıs Konusunda İzlenecek Strateji” değerlendirilmesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinde Kıbrıs konusunun içinde bulunduğu durum ve geleceğe yönelik izlenecek strateji konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetleri bir araya gelerek Kıbrıs konusunda görüşmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ay sonunda adaya ve bölgeye yapacağı ziyaret ve ileri bir tarihte yapılması tasarlanan beşli konferansıla ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile başbaşa görüştü. Bu görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da katılımıyla bir çalışma yemeği gerçekleştirildi. Yemekte, önümüzdeki dönemde izlenecek ortak yol haritası ele alındı. Yemekli toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve uzman heyetler de katıldı.