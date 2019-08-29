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Danimarka’dan sonra İsveç de ‘Suriye’nin bir kısmı geri dönüş için güvenli’ dedi

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Danimarka’dan sonra İsveç de Suriye’de güvenlik durumunun ciddiyetini korumakla beraber ülkenin bazı bölgelerinin ‘geri dönüş için güvenli’ olduğunu söyledi.
Danimarka’dan sonra İsveç de ‘Suriye’nin bir kısmı geri dönüş için güvenli’ dedi

İsveç Göçmen Bürosu’ndan yapılan açıklamada “Suriye’deki güvenlik durumu ciddiyetini koruyor, öte yandan ülkenin bazı eyaletlerinde çatışma seviyesi hafif azaldı. Bunun sonucunda artık ülkenin tamamı herkesin ayrımcı şiddet görme riskinin bulunduğu bir yer olarak olarak kabul edilmeyecektir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada mevcut mülteci statüsü tanınmış olanların karardan etkilenmeyeceği, öte yandan yeni başvuruların bu hükme göre değerlendirileceği belirtildi.

İsveç Göçmen Bürosu Direktörü Fredrik Beijer de, “Bazı eyaletlerde çatışma seviyesinin nispeten azaltığını görüyor olmamıza rağmen, birçok Suriyeli’ye ülkedeki durumun belirsizliği nedeniyle İsveç’te mülteci statüsü verilmeye devam edilecektir” dedi.

İsveç’in Suriye’de hala herkesin ayrımcı şiddete maruz kalma riskinin olduğunu kabul ettiği şehirlerin arasında Şam, İdlib ve Rakka da bulunuyor.

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