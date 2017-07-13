 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.088
  • Altın 140,557
  • Dolar 3,5758
  • Euro 4,0836
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADarbe gecesini anlatan filmin yapımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

Darbe gecesini anlatan filmin yapımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

»
Darbe gecesini anlatan filmin yapımcısı FETÖ'den gözaltına alındı
15 Temmuz darbe gecesinin anlatıldığı "Uyanış" ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Reis" isimli filminin yapımcısı Ali Avcı FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Hürriyet Gazetesi'nden Toygun Atilla'nın haberine göre; 'Uyanış' filminin fragmanında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı.

Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alındı. 

EVİNDEN FİRARİ FETÖCÜ DOÇENT ÇIKTI...

Operasyon sırasında evde bulunun ve kendisini 'Hasan Aslan' olarak tanıtan kişi polis ekiplerinin evde arama yaptığı sırada kaçmaya çalıştı.Ekiplerce yakalanan bu kişinin YTÜ soruşturmasında firari olarak aranan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Fetullah Karabiber olduğu belirlendi.

Ali Avcı ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber emniyete götürüldü. 

Avcı daha önce de büyük tepkilere neden olan 'Reis' filminin de yapımcılığını üstlenmişti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan yeni projesi 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

ERDOĞAN REİS'İ İZLEMEYE GİTMEMİŞTİ

Ali Avcı'nın yapımcılığını yaptığı ‘Reis' Türkiye'de 331 salonda gösterime girmiş ve filmi 67 bin 580 kişi seyretmişti. Erdoğan'ın filmi izlemeye gitmemesi de gündem konusu olmuştu.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu: 9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir09 Temmuz 2017 Pazar 20:33
  • Erdoğan: Demirtaş teröristtir09 Temmuz 2017 Pazar 13:50
  • Kılıçdaroğlu: Erdoğan ne yaparsa yapsın 2019’da gidecektir09 Temmuz 2017 Pazar 13:45
  • Erdoğan'dan Kıbrıs yorumu: "B planı ve C planı düşünülecektir"09 Temmuz 2017 Pazar 11:55
  • Bakanlık, ABD'li yüzücüyü montajla Türk yaptı06 Temmuz 2017 Perşembe 14:23
  • Son Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı06 Temmuz 2017 Perşembe 13:26
  • TC-AB Bakanı Çelik: AB’den gelen tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz06 Temmuz 2017 Perşembe 12:25
  • Uçaklarda elektronik eşya yasağı kaldırıldı05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:09
  • Açlık grevi 119. gününde: Gülmen ve Özakça, artık hiç yürüyemiyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:07
  • Ankara'da artık yüksek sesle şarkı söylemek yasak05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti