Darbe gecesini anlatan filmin yapımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

15 Temmuz darbe gecesinin anlatıldığı "Uyanış" ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Reis" isimli filminin yapımcısı Ali Avcı FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Hürriyet Gazetesi'nden Toygun Atilla'nın haberine göre; 'Uyanış' filminin fragmanında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı.

Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alındı.

EVİNDEN FİRARİ FETÖCÜ DOÇENT ÇIKTI...

Operasyon sırasında evde bulunun ve kendisini 'Hasan Aslan' olarak tanıtan kişi polis ekiplerinin evde arama yaptığı sırada kaçmaya çalıştı.Ekiplerce yakalanan bu kişinin YTÜ soruşturmasında firari olarak aranan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Fetullah Karabiber olduğu belirlendi.



Ali Avcı ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber emniyete götürüldü.

Avcı daha önce de büyük tepkilere neden olan 'Reis' filminin de yapımcılığını üstlenmişti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan yeni projesi 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

ERDOĞAN REİS'İ İZLEMEYE GİTMEMİŞTİ

Ali Avcı'nın yapımcılığını yaptığı ‘Reis' Türkiye'de 331 salonda gösterime girmiş ve filmi 67 bin 580 kişi seyretmişti. Erdoğan'ın filmi izlemeye gitmemesi de gündem konusu olmuştu.