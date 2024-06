DAÜ, 2024'te de Dünyanın En Etkin Üniversiteleri Arasında Yer Aldı

DAÜ, Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması'nda 301-400 Bandında Değerlendirilerek, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17 Maddesinden Tam Not Aldı

DAÜ DÜNYANIN EN ETKİN ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA

Dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamaları arasında bulunan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), 2024 yılı için dünyanın en etkin üniversiteleri sıralamasını 12 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 08:00’de açıkladı. DAÜ, 125 farklı ülkeden 2,152 üniversitenin alındığı sıralamada 301-400 bandında değerlendirilerek bu yıl da dünyanın en etkin üniversiteleri arasında yer aldı.

Dünyada üniversitelerin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17 maddesi kapsamında yapmış oldukları çalışmalar incelenerek sıralandığı söz konusu listede DAÜ bu maddelerin tamamından değerlendirilmeye layık görüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilklerin üniversitesi DAÜ, THE tarafından 6 senedir yayınlanan dünyanın en etkin üniversiteleri sıralamasına 2019 yılında giren ilk ve tek üniversite olurken, 2022 yılında ise BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17 maddesinin tamamından sıralamaya alınan ilk ve tek üniversite olmuştu. DAÜ 2022 yılından bugüne 17 madde üzerinde de yürüttüğü çalışmalarla dünyanın en etkin üniversiteleri arasında yer almayı sürdürüyor. DAÜ’nün bu sıralamada en yüksek puan aldığı alanlar; yoksullukla mücadele, eşitsizliklerin azaltılması, kaliteli eğitim ve amaçlar için ortaklıklar alanlarında gerçekleşti.

DAÜ BM’nin tüm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yürütüyor. DAÜ’nün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlere https://sdgs.emu.edu.tr/en linkinden ve THE Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması 2024’e https://www.timeshighereducation.com/impactrankings linkinden erişilebiliyor.

“DAÜ Her Zaman Dünyanın En İyileri Arasındadır”

Konuyla ilgili bilgi veren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, KKTC’nin ilk ve yasayla kurulmuş tek üniversitesi olan DAÜ’nün verdiği kaliteli eğitim, bilime önemli katkılar sağlayan güçlü akademisyen kadrosu, dünyanın dört bir yanında başarıdan başarıya koşan mezunları, yürütmekte olduğu topluma hizmet ve sosyal sorumluluk projeleri sayesinde birbirinden farklı bağımsız dünya üniversite sıralama kuruluşu tarafından her zaman dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinin bir tesadüf olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün İngiltere merkezli THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 601-800 bandında, İngiltere merkezli QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 611-620 bandında, ABD merkezli U.S. News & World Report Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 782’nci sırada ve Asya kıtasında 196’ncı sırada, Çin merkezli ShanghaiRanking Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’nda “Ağırlama ve Turizm Yönetimi” alanında dünyada 44’üncü sırada yer alması gibi, pek çok farklı sıralamada dünyada hep en üst sıralarda bulunduklarına dikkat çekti. DAÜ’nün KKTC’yi her zaman büyük bir gururla dünyanın en iyileri arasında temsil etmeye devam edeceğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17 maddesinin tamamından sıralandığı THE dünyanın en etkin üniversiteleri sıralamasında da yer alarak bu başarıları pekiştirdiğini kaydetti.