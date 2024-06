DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde "Kariyer Kahvesi" Etkinliği Düzenlendi

DAÜ İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ’NDE “KARİYER KAHVESİ” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından düzenlenen “12. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından İşletme ve Ekonomi Fakültesi bahçesinde “Kariyer Kahvesi” etkinliği düzenlendi. Etkinlik açılışına DAÜ Rektör Vekili ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, MİKA Müdürü Derviş Ekşici, fakülte dekanları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencileri iş dünyası ve piyasalarla tanıştırmak, iş ve staj imkânı yaratarak kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen “Kariyer Kahvesi” etkinliğine bu yıl toplam 28 firma katılım gösterdi.

Etkinlik öncesi gerçekleşen açılış konuşmalarında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, İşletme ve Ekonomi Fakültesi olarak sektör ve üniversite iş birliklerine önem verdiklerini dile getirerek, öğrenciler ve paydaşlar arasında kurulacak diyalogların son derece önemli olduğuna değindi. Gelenekselleşen “Kariyer Kahvesi” etkinliğine katılan tüm firmalara hoş geldiniz diyen Prof. Dr. Besim, bu yılki etkinlikte geçmiş yıllardan farklı olarak, kurulan firma standları yanında uzmanlar tarafından öğrencilere eğitici seminerler verileceğini ve ayrıca insan kaynakları uzmanlarının katılacağı bir de panel düzenleneceğini belirtti. Kariyer Kahvesi kapsamında düzenlenecek olan seminer ve panel ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Besim, etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Rektör Vekili ve Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren gerçekleştirdiği konuşmasında etkinliğe katılan herkese hoş geldiniz diyerek, “Kariyer Kahvesi” etkinliğinin öğrencilerin gelişimi için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Birçok üniversitenin dünya genelinde faaliyet gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Öztüren, rekabet ortamında öğrencileri öne çıkaracak olanların bu tarz etkinlikler olduğuna vurgu yaptı. Hem sektörü anlamak hem sektörün beklentilerini bilmek hem de sektörden insanları tanımak adına etkinliğin son derece önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Öztüren, etkinliğin yararlı geçmesini temenni etti.

Söz konusu etkinliğe Merit International Hotels & Resorts, Noyanlar Group of Companies, NorthernLAND Group of Companies, İlkay M. Genç Ltd., Akol Global, CreditWest Bank, KKTC Dışişleri Bakanlığı, K. T. Kooperatif Merkez Bankası, Metgin Ltd, İktisat Bankası, K. T. Öğretmenler Kooperatifi, Garanti BBVA, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Universe, Smartiks Yazılım A.Ş., ARDGRUP, Telsim Vodafone Grup Şirketi, Asbank, Döveç Construction, Sharaf Electro Store Ltd., Çağıner Group, Ciddi Mutfak, The Arkın İskele, Dağlı Sigorta, Başman Group of Companies, Sivil Alan, Oza Kahve ve Kaner Şirketler Grubu isimli firmalar, şirketler ve birlikler katılım gösterdi.

Firma standlarının ziyaretlerinin ardından Kaner Şirketler Grubu’ndan insan kaynakları uzmanı Ayşe Onar ve Hidayet Serdar “How to Create Your Personal Brand in Interviews” ile Metgin Ltd’den insan kaynakları uzmanı Petek Uğural “İş Görüşmesinde Hangi Soruları Sormalıyım?” konularında seminer gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Tarık Timur moderatörlüğünde Kaner Şirketler Grubu’ndan Hidayet Serdar, Smartiks Yazılım A.Ş’den Sertaç Tuzcu, Metgin Ltd’den Petek Uğural ve The Arkın İskele’den Dilem Dana tarafından “Navigating Tomorrow’s Careers: Embracing New Technologies, Diversity and Inclusion” konulu panel düzenlendi.