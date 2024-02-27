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DAÜ, KKTC Kadın Futbol Milli Takımı'nın Performans Değerlendirmelerini Üstleniyor

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DAÜ, KKTC Kadın Futbol Milli Takımı Sporcularının Performans Değerlendirmelerini Yapıyor
DAÜ, KKTC Kadın Futbol Milli Takımı'nın Performans Değerlendirmelerini Üstleniyor

KKTC KADIN FUTBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARI DAÜ’YE EMANET

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) iş birliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kadın Futbol Milli Takım sporcularının Fiziksel Performans ve Antropometrik değerlendirmeleri DAÜ tarafından gerçekleştirilecek. 3-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Norveç’te düzenlenecek olan Conifa Kadınlar Dünya Futbol Kupası’na katılacak olan KKTC Kadın Futbol Milli Takımı, tüm sporcuların yapması gereken sporcuya özel performans testlerini DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yapıyor.

 

Sporcular, 26 Şubat 2024 Pazartesi günü DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Egzersiz ve Spor Bilimleri Programı tarafından değerlendirilmeye başlandı. Bu kapsamda tüm sporculara DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil önderliğinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlileri tarafından Fiziksel Performans testlerini içeren Esneklik, Patlayıcı Kuvvet, Statik Dinamik Denge ve Izokinetik Kuvvet testleri ile değerlendirildi.

 

Performans testlerinin yanı sıra DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nezire İnce ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlileri eşliğinde sporculara antropometrik değerlendirmeler ile vücut komposizyonu analizleri yapıldı.

 

4 Mart 2024 tarihinde de devam edecek olan değerlendirmelerde DAÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Jeffry Can Roy Chauchat’ın da katkıları ile Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda Çeviklik ve Aerobik kapasite değerlendirmeleri gerçekleştirilecek.

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