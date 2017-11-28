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DAÜ-Koop Futsal Turnuvası’nın şampiyonu Spor İşleri Müdürlüğü oldu

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DAÜ-Koop Futsal Turnuvası’nın şampiyonu Spor İşleri Müdürlüğü oldu
Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi (DAÜ-KOOP) sponsorluğu ve koordinasyonu ile DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen üniversite çalışanları arası ödüllü Futsal Turnuvası, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlendi.

Turnuvaya İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü, Rektörlük, Temizlik İşleri Şube Amirliği, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü ve Güvenlik İşleri Şube Amirliği Takımları katıldı. 
Oldukça çekişmeli geçen ve 25 dakikalık maçlar halinde iki günde tamamlanan turnuvanın şampiyonu Spor İşleri Müdürlüğü oldu. DAÜ KOOP Futsal Turnuvası’nda ikinci sırayı Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü Takımı alırken, üçüncü sırayı ise İşletme ve Ekonomi Fakültesi Takımı elde etti.

Ödül töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ-KOOP ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne turnuvanın gerçekleşmesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileterek, çalışanlar arası düzenlenen sosyal faaliyetlerin ilişkilerinin güçlenmesinde son derece önem taşıdığını vurguladı. Söz konusu turnuva ödül törenine DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren ve Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da katıldı.  

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