DAÜ Mezunu Gülhan Balta Kuzu, Dedeman Turizm Grubu’nda Zirveye Yükseldi

BAŞARILI DAÜ MEZUNU GÜLHAN BALTA KUZU

DEDEMAN TURİZM GRUBU'NUN YÜKSELEN İSMİ OLDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi 2005-2006 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarından Gülhan Balta Kuzu, turizm dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. DAÜ Turizm Fakültesi’nde aldığı eğitimle birlikte profesyonel kariyerinin temellerini atan Kuzu, şu anda Dedeman Turizm Grubu Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Dedeman Turizm Grubu’ndaki kariyerine 2006 yılında satış departmanında başlayan Kuzu, satışın her segmentinde yöneticilik yaparak bugün Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi pozisyonuna ulaştı. Pandemi sürecinde “Güvende Kal Manifestosu” ile hızlı ve doğru stratejiler uygulayan Kuzu, Dedeman Turizm Grubu’nun başarı hikayesinde önemli bir rol oynadı.

Kuzu, turizmde kadın çalışan oranının artırılmasının önemine vurgu yaparak Dedeman Grubu’ndaki kadın istihdam oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Kuzu, kadınların turizm sektöründeki detaycılık ve koordinasyon becerileri sayesinde önemli farklar yaratacağına inanıyor.

“DAÜ Mezunu Olmak, Mesleki Hayatımda Bana Her Zaman Ayrı Bir Güven ve Güç Katmıştır”

Dedeman Ailesi’nin bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirten Kuzu, “Benim için her yeni hedef, yeni bir başlangıçtır” diyerek turizm sektöründe yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı. DAÜ Turizm Fakültesi’nde aldığı güçlü eğitim sayesinde teorik bilgiyle pratik deneyimi harmanlayarak kariyerine sağlam bir temel attığını belirten Kuzu, DAÜ’de edindiği vizyon ve tecrübeyi her zaman gururla taşıdığını ifade etti. Kuzu, “DAÜ mezunu olmak, mesleki hayatımda bana her zaman ayrı bir güven ve güç katmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.