DAÜ-SEN'den Rektör Osam'a açik mektup

DAÜ-SEN'in yayımlamış olduğu mektup şu şekilde:

Sayın Osam,

Bir süre önce sendikamız ve rektörlük arasında gerçekleştirilen, yarı zamanlı akademik personele hayat pahalılığı verilmesi konusundaki toplantı olumsuz sonuçlanmıştır. Yaklaşık bir yıldan beridir sendikamızın gerek Toplu İş Sözleşmesi, gerek göç yasası mağduru akademik personel, gerek yarı zamanlı akademik personel, gerekse de diğer konulardaki talepleri rektörlüğünüzce olumlu karşılanmamıştır.Bu ve diğer sorunların birikmesi, akademik personel ve temsilcisi DAÜ-SEN’in haklı tepkisinin artmasına neden olmaktadır. Gidişat DAÜ’de gerginliğin artacağını, sendikamız ile rektörlük arasındaki iletişimin sadece bildiriler ve eylemler üzerinden gerçekleşeceğini göstermektedir.

Böylesi bir durum hiçbir kesime ve en önemlisi üniversitemize fayda getirmeyecektir.Bu bağlamda sendikamız tüm sorunları masaya yatırmayı, mümkün olan en hızlı şekilde çözümler üretmeyi ve yeni bir diyalog süreci başlatmayı önermektedir. Tarafların pozisyonları, talepleri bellidir. Artık sorunların çözümü iyi niyete, işbirliği isteğine, iş barışını koruma çabasına bağlıdır. Bu nedenle somut sorunlara somut çözümler bulmak amacıyla aşağıda yer alan hususları görüşmek üzere 22 Nisan 2019 tarihinde uygun bulacağınız saat ve yerde sizinle görüşmek istemekteyiz:

Yarı Zamanlı Akademik Personel’e hayat pahalılığı artışı verilmesi. Göç yasası nedeniyle mağdur olan akademik personelin sorunlarının giderilmesi. 2019 DAÜ Bütçesi’nin iç borç, döviz kuru gibi maddeleri ve öğrenci sayısı öngörüsü. Rektörlük Tanıtım Ofisi’nde yaşanan sorunlar ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgilendirme. DAÜ Yasası konusunda ortak taslak arayışı. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması ve sonlandırılması. DAÜ Ana Kampüsü dışındaki yatırımlar. Rektörlük ile sendikamız arasında düzenli istişare toplantıları düzenlenmesi. Tıp Fakültesi’nde yaşanan sorunların çözümü. Akademik birimlerde seçim kurallarının belirlenmesine yönelik yazılı kural belirlenmesi. Personel alımları. Kadro sorunları.

Saygılarımızla bilginize sunarız.