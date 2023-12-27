DAÜ Turizm Fakültesi ve AFIK Grup İş Birliğiyle SOS Çocuk Köyü'ne Yeni Yıl Etkinliği

DAÜ ve AFIK Grup İş Birliğiyle Gerçekleştirilen SOS Çocuk Köyü Yeni Yıl Etkinliği, Renkli ve Anlamlı Anlara Ev Sahipliği Yaptı

DAÜ VE AFIK GRUP İŞ BİRLİĞİNDE SOS ÇOCUK KÖYÜ’NE YÖNELİK YENİ YIL ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından AFIK Grup sponsorluğunda ve iş birliğiyle SOS Çocuk Köyü’ne yönelik 15 yıldır geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl organizasyonu gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir koordinasyonuyla gerçekleştirilen söz konusu etkinlik Çatalköy’de bulunan Lesland Eğlence Merkezi’nde düzenlendi.

Söz konusu etkinliğe SOS Çocuk Köyü ve DAÜ Turizm İşletmeciliği ve Rekreasyon Bölümleri öğrencilerinden yaklaşık 110 öğrenci katıldı. Etkinlikte öğrencilerin yanı sıra birçok araştırma görevlisi, SOS Çocuk Köyü Müdür Yardımcısı ve köyde görevli eğitmenler de yer aldı.

Etkinliğin sabah saatlerinde öğrenciler ilk olarak merkezin hayvanat bahçesi bölümünü gezip Muflon, Karpaz eşeği, kırmızı öküz, Afrika keçisi ve domuz gibi hayvanlar hakkında bilgiler edindiler. Ardından ise lunapark bölümü ziyaret edilerek çarpışan arabalar, deniz kızı, atlı karınca, dönme dolap, dragon ve tren gibi birçok oyuncağa binme fırsatı yakaladılar.

Etkinlik kapsamında İran, Fas, Kazakistan, Yemen gibi yabancı öğrencilere ait çeşitli kültürel gösteriler, yüz boyama, mini club, palyaço gösterileri sırayla çocukların keyifli saatler yaşamalarını sağladı. Yrd. Doç. Dr. Kandemir öğrencileriyle rekreasyonel etkinlik planını yaparken her zaman eğitsel ve kültürel öğelere de yer verdiklerinin altını çizdi ve SOS Çocuk Köyü ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi olarak çevre, yaşlılar ve eğitim konusunda önümüzdeki dönem için ortak projeler planladıklarını sözlerine ekledi. Dolu dolu geçen etkinlikte DAÜ'lü gençlerin yanı sıra, SOS Çocuk Köyü dans grubu da DAÜ öğrencilerine etkinlik sonunda kendi dans gösterilerini sunarak etkinliğe katkıda bulundular.

Etkinlik bitiminde SOS Çocuk Köyü Müdür Yardımcısı Münür Yücekal, Yrd. Doç. Dr. Kandemir’e her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği sürdürerek yeni yıl kutlamasını gerçekleştirdikleri için teşekkür ederken, AFIK yönetimine, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren’e ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin bağlı bulunduğu Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu’ya teşekkür sertifikalarını iletti.