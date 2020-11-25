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David Beckham-Victoria Beckham çifti ada yaptırıyor

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David Beckham ve Victoria Beckham çifti, yaşam alanlarının konforu için avuç dolusu paralar harcamaya devam ediyor.
David Beckham-Victoria Beckham çifti ada yaptırıyor

6 milyon sterlin değerindeki kır evlerine yapay göl inşaa ettirmek için komşuları ile uzun süren mücadeleyi kazanan David Beckham ve Victoria Beckham çifti, şimdi de mülklerine ada yaptırmaya karar verdi.

David Beckham ve Victoria Beckham çifti, yaşam alanlarının konforu için avuç dolusu paralar harcamaya devam ediyor.

Beckham ailesinin İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde bulunan kır evlerinde bir süredir iş makinaları hummalı bir çalışma içerisinde.

Çift, geçtiğimiz haftalarda mülklerinin bahçesine yapay göl yaptırmak için çalışmalara başlamıştı.

GÖLÜN ÜZERİNE ADA YAPTIRACAKLAR

David Beckham ve Victoria Beckham, bu istekleri yüzünde komşuları ile uzun süren mücadelenin sonunda gerekli izinleri alarak iş makinelerini devreye sokmuştu.

Ancak çift, hayallerini genişleterek, gölün üzerine ada yaptırmaya karar verdi.

Çiftin kır evlerinin bahçesine yapılacak göletin 102 metre genişliğinde ve 55.5 metre boyunda olması planlanıyor. Bunun üzerinde de 17'ye 8 metre boyutunda bir yapay ada da inşa edilecek.

Bölgedeki kuşların yuvalanması için de oldukça önemli olan bu yapay göl için çalışmalar aylarda başlamıştı.

İnşaatın 2021 Şubat ayına kadar bitmesi gerekiyor. Aksi taktirde çalışmalar bitmezse yeniden başlamak için altı ay beklemek zorunda kalınacak.

 

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