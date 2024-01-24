  • BIST 8090.9
  • Altın 1960.454
  • Dolar 30.1483
  • Euro 32.8603
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Dayana Yastremska'nın peri masalı

» »
Genç raketlerin damgasını vurduğu Avustralya Açık, tarihi bir başarıya şahitlik etti. Elemelerden gelen Dayana Yastremska, yarı finale yükseldi. Ukraynalı tenisçi, 1978'den bu yana bu rüyaya ulaşan ilk isim oldu.
Dayana Yastremska'nın peri masalı

Dayana Yastremska elemelerden geldiği Avustralya Açık'ta rüya gibi bir sonuç elde etti...

Ukraynalı tenisçi yarı finale yükselerek tarih yazdı

Dünya 93 numarası, tenisin dev sahnesinde, dünyanın en iyi raketlerine adeta meydan okudu. Son dörde giden yolda, Grand Slam şampiyonları Marketa Vondrousova ve Victoria Azarenka'yı geride bıraktı. 23 yaşındaki raket, Çek Linda Noskova'yı 2-0 yenerek yarı final biletini cebine koydu.

Tenisseverleri şaşkına çeviren bu başarı bir ilki de beraberinde getirdi.

Dayana Yastremska, 1978'den bu yana elemlerden gelip son dörde kalan ilk isim oldu.

Yastremska'nın bu başarısının bir anlamı daha vardı: Savaşın gölgesindeki Ukrayna'yı en iyi şekilde temsil etmişti... Bayrağına uygun mavi ve sarı giysiler içindeki Yastremska elbette ülkesini unutmadı. Galibiyetinin ardından "Ukrayna'dan savaşan insanlarımızla gurur duyuyorum" sözleri ile ifade etti duygularını...

O da artık ülkesinin gururuydu... Üstelik öyle bir yolculuğu vardı ki; hiç de kolay olmadı bu seviyeye çıkması...

2021 Ocak ayında talihsiz bir doping testi deneyimi yaşadı. Dünya 25 numarasına yükselmişken, geçici men cezası aldı. Ancak adalet tecelli etti ve pozitif testinin bulaşıcı bir etken sonucu olduğu belirlendi. Altı ay sonra uzaklaştırma kararı kaldırıldı ve Yastremska yeniden "ait hissettiği" kortlara döndü.

Kadın tenisinin gelecek vaadeden isimleri arasında ilk sıralarda gösterilen Yastremska, kariyerinde üç WTA kupası kazandı. Ukraynalı raket, 2019 Wimbledon'da dördüncü tura kadar yükselme başarısı gösterdi.

23 yaşındaki tenisçi, kariyerinin en önemli noktasındayken, hayallerini de bir adım öteye taşıdı:

Önce Rod Laver Arena'da alkışlar eşliğinde kupayı kaldırmak ve belki de daha önemlisi; yıldızı bir parlayıp, bir sönen isimlerin arasından sıyrılmak…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk Koşuları yarın yapılacak26 Aralık 2023 Salı 12:44
  • Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği “Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları”nda KKTC şampiyonu oldu!24 Aralık 2023 Pazar 10:04
  • Acı kayıp... Aşkın Burcu'yu kaybettik...15 Aralık 2023 Cuma 12:10
  • Kuzey Kıbrıs Granfondo 2. etabı bugün tamamlandı26 Kasım 2023 Pazar 19:09
  • Üstel Federasyonlara desteği artıracağız23 Kasım 2023 Perşembe 08:13
  • ATP Finalleri'nde Sırp tenisçi Djokovic şampiyon oldu20 Kasım 2023 Pazartesi 09:49
  • Las Vegas'ta pole pozisyonu Leclerc'in18 Kasım 2023 Cumartesi 12:36
  • Formula 1'de sezonun 22. yarışı Las Vegas'ta yapılacak17 Kasım 2023 Cuma 12:31
  • KKTC Kempo Jiu Jitsu Branşında Tarih Yazdı07 Kasım 2023 Salı 08:25
  • Boran Bora'dan büyük başarı... Thailand biletini kaptı...06 Kasım 2023 Pazartesi 08:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti