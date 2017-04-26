 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.760
  • Altın 145,129
  • Dolar 3,5667
  • Euro 3,8859
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

DEAŞ'ın gaddar komutanı donla yakalandı

» »
DEAŞ'ın gaddar komutanı donla yakalandı
DEAŞ'lı komutan Irak polisi tarafından bir evde donla yakalandı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinden yapılan açıklamaya göre terör örgütünün Irak'ta Musul dışında kaçacak bir yeri kalmadı. Bölgeden gelen son görüntülerde ise Irak polisinin bir DEAŞ'lı komutanı yakalama anları görüntülendi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Irak Sözcüsü John Dorrian, DEAŞ'ın Musul'dan başka kaçacak bir yerleri kalmadığını belirtti. Dorrian, birkaç gün içinde Irak güçlerinin Musul'un batısında saldırılarını yoğunlaştırarak, örgütü tamamıyle Musul'dan çıkartacaklarını kaydetti.

BAĞDADİ KAÇIYOR

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin akibetine ilişkin ise Dorrian şunları söyledi: "Nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu anda saklanıyor. Bağdadi örgüt mensuplarına ölüne kadar savaşmaları konusunda çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Bağdadi'nin yakalanması ya da öldürülmesi için 25 milyon dolar para ödülü koydu."

DONLA YAKALANDI

DEAŞ'a karşı Musul'da yürütülen operasyonlarda kentin Eski Şehir bölgesinde El-Jada Stadyumu yakınlarında DEAŞ'ın komutanı yakalandı. Irak polisi DEAŞ komutanının yanındaki tüm militanlarını öldürdüklerini açıkladı. Komutanın yakalandığı anlar Irak polisi tarafından paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Negev Çölü'nde patlama26 Nisan 2017 Çarşamba 09:20
  • Suriye'de Hama kırsalında şiddetli çatışma25 Nisan 2017 Salı 15:58
  • Netanyahu'dan Alman Bakan'a "boykot tehdidi"25 Nisan 2017 Salı 15:54
  • Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü25 Nisan 2017 Salı 10:36
  • BM, Rakka'daki siviller için endişeli25 Nisan 2017 Salı 10:06
  • Yemen’de her 10 dakikada beş yaşından küçük bir çocuk hayatını kaybediyor25 Nisan 2017 Salı 09:18
  • Yemen'deki insani kriz24 Nisan 2017 Pazartesi 16:25
  • Sudan Ziraat Bankası, ABD'li bazı bankalarla 4 anlaşma imzaladı24 Nisan 2017 Pazartesi 10:11
  • Mısır ve ABD'nin Kızıldeniz'deki ortak tatbikatı başladı24 Nisan 2017 Pazartesi 09:27
  • İsrailliler açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptı22 Nisan 2017 Cumartesi 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti